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Szombattól újabb meglepetéseket tartogat a közmédia

mfor.hu

Jönnek a tematikus hétvégék a filmek szerelmeseinek. 

Új műsorstruktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben kiemelték: a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd, a hétköznap esti műsorsávban pedig generációk kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza.

A tájékoztatás szerint az első tematikus hétvégén kiemelkedő, nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit láthatják a nézők. Szombaton Enyedi Ildikó filmjeit, a Cannes-ban Arany Kamera-díjjal elismert Az én XX. századom, valamint a Simon mágus című alkotásokat vetítik. Vasárnap Mészáros Márta – a Berlinale fődíját első magyar női rendezőként elnyerő alkotó – életműve előtt tiszteleg a csatorna, műsorra tűzve a Holdudvar és az Aurora Borealis című filmeket.

A következő hétvégén Tímár Péter közönségkedvenc szatíráit és vígjátékait (Moziklip, a Csapd le csacsi!, az Egészséges erotika) és az 1982-ben Oscar-díjjal elismert Szabó István (Apa – Egy hit naplója, Redl ezredes) munkásságát mutatják be.

Filmeket és régi sorozatokat is vetít a közmédia nyár végéig
Filmeket és régi sorozatokat is vetít a közmédia nyár végéig
Fotó: Fotó: Depositphotos

Augusztus első hétvégéjén szombaton Oscar-díjas és Oscar-jelölt magyar alkotásokból (A légy, Mindenki, Jób lázadása és a Mephisto) látható válogatás. Vasárnap Jókai Mór műveinek filmes adaptációival – köztük a Szegény gazdagok és a Gazdag szegények című alkotással – a magyar irodalom klasszikusait idézik meg.

Az ezt követő hétvégén a magyar színház- és filmművészet két legendás művésze, Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva előtt tiszteleg az M1 olyan klasszikusokkal, mint a Szindbád, a Hideg napok, a Fotó Háber vagy a Tanulmány a nőkről. A hétköznap esti főműsoridő is megújul.

Hétfőnként a Linda, kedden az Angyalbőrben, szerdán a Família Kft., csütörtökön a Kisváros, pénteken pedig a Patika epizódjait sugározzák az M1 műsorán. Péntek esténként a hazai könnyűzene olyan meghatározó előadóinak koncertfelvételeit tűzik műsorra, mint Zorán, az Omega, a Hungária és az Illés együttes. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1 részletes műsorkínálata a Médiaklikk felületén érhető el.

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