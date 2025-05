Szót kapnak az ukránok a magyar parlamentben

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Képviselői eskütétel is várható: a Demokratikus Koalíció frakciójában Rónai Sándor váltja a mandátumáról lemondott Gyurcsány Ferencet.

Az országgyűlési honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a hétfői ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, és szót kap Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló is.

A hétfői napirendi pontok szerint az ukrán nemzetiségi szószóló is elmondhatja a véleményét.

