Sztájkkal fenyegetnek a budapesti közszolgálati dolgozók

Aggódnak a fizetésük és a sorsuk miatt a budapesti közszolgáltatásban dolgozók. Az után írtak nyílt levelet Karácsony Gergelynek, hogy a főpolgármester arról beszélt: „az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető”.

A szakszervezetekből alakult demonstrációs és sztrájkbizottság 27 ezer munkavállalót képvisel. Az Mfornak is elküldött nyílt levélben azt írták: ha nem kapnak gyors és kielégítő magyarázatot arra, hogy a fenti helyzet mennyiben érinti a munkavállalókat, akár munkabeszüntetéssel is kikényszeríthetik a választ.

„Szeretnénk arra is felhívni a figyelmét, hogy lassan már a jövő évi bértárgyalásokat is meg kell kezdeni helyi szinteken, amire nem sok esély van abban az esetben, ha az idei év működése sem biztosított” –tette hozzá Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.