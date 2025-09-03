Sztrájkkal indult a tanév a híres szentesi gimnáziumban

„Ismét veszélybe került a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozata. Az a közösség, amely évtizedek óta országos hírnevet szerzett Szentesnek, most megint a politikai önkény áldozata lehet” – írja Varga Ferenc független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

A képviselő szerint nem először fordul elő, hogy a hatalom ahelyett, hogy támogatná a fiatal tehetségeket és megbecsülné a szülők, diákok és tanárok áldozatos munkáját, inkább rombol, ellehetetlenít, és döntéseit az érintettek véleménye nélkül hozza meg. Leépítések, kirúgások, áthelyezések. Most éppen ez a hatalom eszköze.

Mint írja: Szentes és Magyarország jövője a gyermekeink tehetségében van. A drámatagozat nemcsak helyi ügy ez a magyar kultúra és oktatás ügye.

A szülőkkel, a diákokkal és minden jóakaratú emberrel együtt újra ki kell állunk azért, hogy a drámatagozat ne váljon politikai játszmák martalékává.

Épp dráma zajlik a legendás drámatagozat miatt

A képviselő hozzáteszi: A drámatagozatnak maradnia kell Szentesen, a Horváth Mihály Gimnáziumban!

Nemrégiben frissítette posztját Varga Ferenc, amiben közli:

„Információim szerint a diákok táblákkal a kezükben reggel 8 óra óta sztrájkolnak az igazgatói iroda előtt. Veletek vagyunk és mellettetek állunk!”

A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban már tavaly év végén az intézményvezető felmondta a kapcsolatot a 25 éve velük együttműködő fővárosi művészeti iskolával, amely helyét egy helyi zeneiskola venné át. Akkor „csendes kiállást” tartottak a drámatagozatért. A Válaszonline februárban írt cikke szerint „értelmetlen pusztításba kezdett a szentesi fideszes igazgatónő”.