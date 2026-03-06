Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Sztrájkot szervez a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (Szaksz), a pécsi önkormányzati buszvállalat dolgozói már közzétették az új menetrendet is – írja az MTI. A társaság minden buszmegállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyez ki, illetve a www.tukebusz.hu oldalon is elérhető a rendkívüli menetrend. A Google Térkép alkalmazás útvonaltervezőjét is frissítették.

A pécsi közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tüke Busz Zrt. sofőrjei március 8-tól teszik le a munkát, de a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok többsége vasárnaptól is közlekedni fog.

Dobi István, a Szaksz elnöke a szervezet közösségi oldalán azt írta: a munkáltató elutasította a szakszervezet 10 százalékos bérfejlesztési követelését, és a társaság 2026-ra nem nyilatkozott a munkavállalók bérfejlesztésének mértékéről.

A sztrájk ideje alatt a törvényileg előírt elégséges szolgáltatás keretében a menetrend szerinti járatok 66 százaléka fog közlekedni a közel 140 ezer lakosú megyeszékhelyen.