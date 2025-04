Szűk volt az ország a Gyárfás-Fenyő kettősnek

Nem került pont azzal a Fenyő-ügy végére, hogy a Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön jogerősen Gyárfás Tamást felbujtóként hét év, Portik Tamást életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. A bíróság harminc napon belül dönthet arról, mikor és hol kell Gyárfás Tamásnak megkezdenie a büntetés letöltését. Ha nem jelenik meg a kijelölt intézetben, vagyis megszökik, elveszítheti a kedvezményes szabadulás lehetőségét. Az ügy pedig azért nem zárult le, mert Gyárfás Tamás ügyvédei már bejelentették: perújítással vagy felülvizsgálattal fognak élni.

Maga a gyilkosság 1998. február 11-én történt: a Vico-birodalom fejét, Fenyő Jánost a saját autója anyósülésén lőtte le Jozef Rohác, az akkor már ismert szlovák bűnöző. Azt a csütörtöki ítélet után is elmondta Zamecsnik Péter védőügyvéd, hogy ismertek voltak Fenyő János haragosai, ezek széles körben tárgyalt ügyek voltak, nagy befolyású embereknek volt ő az útjában, de szinte csak Gyárfás Tamás irányába nyomoztak.

Végállomás a vádlottak padja

Számos cikk született az elmúlt években a két főszereplőről. A 24.hu írt még régen egy nagyon jó összefoglaló anyagot Fenyő Jánosról. Ebben a hosszú anyagban kifejtik, hogy Fenyő János nagyon ráérzett a videokazetta-forgalmazásra a nyolcvanas évek végén. A Vico Forgalmazó és Kiadó Kft.-t 1989 januárjában hozta létre, és anélkül is forgalmazott nyugati sikerfilmeket, hogy azok jogdíját az eredeti jogtulajdonosoknak kifizette volna. 1991-től már övé volt a Nők Lapja, két évvel később pedig a Népszava is a Vico-birodalom része lett. A cikk szerint a Vico Press forgalma 1994 végén elérte a 2,8 milliárdot. Ekkor már a Vico Press jegyezte a Vasárnapi Híreket is. A mostani milliárdosok inkább a vagyonkezelő alapítványokat és a magántőkealapokat kedvelik, akkoriban viszont még a külföldi adóparadicsomokban pihentetett offshore cégek voltak divatosak. Fenyő János is szerette az adóoptimalizálást, amire leginkább a Bellmann Ltd. és Maritime Trade Ltd. névre keresztelt formációkat használta.

Ezzel párhuzamosan pedig szintén a '90-es években futott fel Gyárfás Tamás karrierje. Ezt talán egy 168 órás cikk foglalja a legjobban össze.

A kor terméke Gyárfás Tamás Nap-keltéje, amely egy filmgyári stúdióból indult, szemközt a Fradi-pályával, a Könyves Kálmán körúton. Zseniális konstrukció volt. A műsorsugárzás állami csatornán történt, a reklámidő szabad vállalkozás volt, és Gyárfás jóvoltából tengernyi pénzt hozott. A nagy varázsló mítosza akkor kezdett elterjedni róla, amikor a ’98-ban hatalomra kerülő Fidesz száműzte a műsort az M1-ről, magát a főnököt is kirúgták. De a producer fogta a mobilját, s a műsort öt perc alatt átvitte az ATV-re

A mából visszanézve bődületesen amatőr műsort készítettek filléres díszletek között, de a kereskedelmi televíziók még nem indultak el, így a Nap-kelte riválisok hiányában elképesztő nézettséggel futott éveken keresztül. A jelenlegi köztévés propagandánál azért nívósabb volt, de a műsorvezetők többsége igazából leplezetlenül elfogultan beszélgetett az MSZP-s politikusokkal. Szinte törvényszerű volt, hogy egy ilyen kis országban, kicsi médiával, Gyárfás Tamás és Fenyő János útjai előbb-utóbb keresztezni fogják egymást. Túl értékesnek számított a reggeli reklámidő két politikusi handabandázás között. A Vico-birodalom feje azt a megoldást találta ki, hogy a Nap TV és a köztévé közé beszúrt volna egy céget (Stáb Rt.), amely a reklámidőért felelt volna. A felek kölcsönösen szétperelték egymást, a viszály az MSZP-SZDSZ koalíciót is alaposan megosztotta.

Gyárfás Tamás a mostani tárgyalások alatt is többször, legutoljára az utolsó szó jogán elmondta: tény, hogy Fenyő János és közte a viszony rendkívül rossz volt 1996. októberig, amikor a választottbíróság a TV-vitában számára kedvező ítéletet hozott. A bíróság viszont szerinte evidenciának tekintette, hogy ő továbbra is attól tartott, Fenyő tönkre akarja őt tenni. Bár Gyárfás szerint 1998-ban már nem volt indoka a gyilkosságra, tulajdonképpen megérti, hogy a médiában is kiemelten hangot kapott szembenállás miatt, ő lehetett az egyik gyanúsított. Ügyvédei számtalanszor elmondták, hogy messze nem Gyárfás Tamás volt az egyetlen, akivel szemben Fenyő János korábban háborút viselt.

Tény, hogy a HVG hetilap a 2006. januári, nagy port kavart cikke szerint három nevet emlegetett filmre rögzített vallomásában Fenyő János meggyilkolásának előzményeivel kapcsolatban az áldozat egykori bizalmasa, az időközben elhunyt Perczel Tamás pszichológus: Gyárfás Tamásét, Princz Gáborét, az 1997-ben becsődölt Postabank vezéréét, valamint Székely Herbert üzletemberét.

Gyárfás Tamás ugyanakkor számíthatott a számára kedvezőtlen ítéletre. A még mindig jelentős vagyon felett diszponáló cégét, az St. Plusz Kft.-t tavaly a felesége nevére iratta. Biztos, ami biztos. Fenyő János örökösei is milliárdosok. Kristyán Judit modell örökölte meg meggyilkolt férje vagyonát. Már évek óta Svájcban él, utolsó információk szerint a vagyont a liechtensteini Setara Alapítvány kezeli. A Vico Press tulajdonképpen ma is létezik, de 2008 óta Vicobau Építő Zrt. a neve, évek óta nincs bevétele, de 190 millió forint körüli saját tőkével elketyeg.