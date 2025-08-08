Szürreális: végrehajtás jöhet a végrehajtók ellen

A hvg360 cikke szerint példátlan eset készül a végrehajtók életében: a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) ellen végrehajtás indulhat egy mintegy 2 milliárd forintos, ki nem fizetett tartozás miatt, miután nemrég jogerősen is elvesztett a szervezet egy hosszú jogvitát lezáró pert. A portál értesülése szerint a Fővárosi Törvényszék elsőfokú, márciusi ítélete után júniusban a Fővárosi Ítélőtábla határozata is kötelezte az MBVK-t bő egymilliárd – pontosan 1 113 985 346 – forint és kamatai megfizetésére, ami így bő 1,9 milliárdot tesz ki.

A cikk hozzátette, a jogerős ítélet egy évek óta tartó eljárás részeként született, amelynek lényege, hogy az MBVK korábban, hibás teljesítésre hivatkozással felmondott egy, még Schadl György idején kötött szerződést, ám ennek jogosságát a partner vitatta, így bíróságra mentek.

Megszületett a döntés

Fotó: Depositphotos

2017 és 2019 között a végrehajtók összesen 6,16 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket egy céggel szoftverfejlesztési munkákra. Ezek közül az egyik legnagyobb egy 2017-es megbízás volt, amelynek értéke elérte a 3,427 milliárd forintot. A végrehajtói kar ebben az esetben egy speciális, új szoftver kifejlesztését rendelte meg. A projekt azonban félresiklott: a kar – mindenféle indoklás nélkül – megtagadta olyan munkarészek kifizetését, amelyeket már átvett és kiszámláztak, majd teljesen leállította az együttműködést. Végül 2020 nyarán fel is mondta a vitatott szerződést a Sysdata PSE Kft.-vel, amely bíróság elé vitte az ügyet.

Nem fizettek

A cikk kiemelte, a per 2020 őszén indult, és a legutóbbi, az MBVK fizetési kötelezettségét jogerősen is kimondó határozat már a hetedik bírósági döntés volt a sorban.

A portál információját a legújabb döntésről a cég jogi képviselője is megerősítette, ez a Sysdata PSE Kft.-nek adott igazat és kötelezte az MBVK-t a cég által követelt összeg majdnem 90 százalékát jelentő, bő egymilliárd forint, annak kamatai, valamint a perköltség megfizetésére. A céget képviselő ügyvéd szerint a kar által július 16-án átvett, írásba foglalt jogerős ítélet alapján a 15 napos fizetési határidő július 31-én járt le, de hiába küldtek előzetes fizetési felhívást is, a végrehajtói kar nem fizetett.