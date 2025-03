Szürreálisan gyorsan cáfolták meg, hogy Magyar Péter a legnépszerűbb magyar politikus

Mint írták, a magyarok szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb Magyarország miniszterelnöki posztjának betöltésére (46 százalék). Itt még nagyobb a lemaradása Magyar Péternek, hiszen őt mindössze a választók 28 százaléka tartja a legalkalmasabbnak az ország vezetésére. Ugyanebben a kategóriában Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció egykori árnyékkormányának miniszterelnök-jelöltje mögött a magyarok 7 százaléka, míg Toroczkai László mögött mindössze 5 százaléka áll.

Azt, hogy a kutatás közzététele a Medián mérésére reagál, nem is tagadták, az indoklásban a Nézőpont így fogalmazott: „a Nézőpont Intézet a Mediánhoz hasonlóan megmérte a vezető hazai politikusok megítélését, de annak megállapításaival pontosan ellentétes eredményre jutott. Mind a népszerűségi versenyt, mind pedig a miniszterelnöki alkalmassági versenyt Orbán Viktor nyerte.”

Csütörtök délutánra a Nézőpont Intézet ezzel homlokegyenest ellentmondó adatokat tett közzé , ugyanis a közvélemény-kutató oldalán publikált adatok szerint a megkérdezettek körében továbbra is Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus (44 százalék) és egyben a legalkalmasabb személy Magyarország miniszterelnökének (46 százalék).

Ahogy arról reggeli cikkünkben is írtunk, a Medián eredménye szerint Magyar Péter lett a legnépszerűbb politikus Magyarországon, megelőzve ezzel Orbán Viktort:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!