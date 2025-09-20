Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet egyház Gyermekvédelem

Tagadja az állam, hogy lemondana a gyermekvédelmi intézményekről

mfor.hu

Az államtitkár cáfolja, hogy az állam alá tartozó gyermekvédelmi intézményeket átadná az egyházaknak. 

Az ATV Híradója a hírre több nagyegyházat is megkérdezett, akik azt mondták, nem érkezett ezzel kapcsolatos megkeresés az államtól. Az állítólagos tervet Fülöp Attila államtitkár is cáfolta. A Népszava cikkének szerzője ugyanakkor megerősítette: több informátora is arról számolt be neki, hogy ez az állami szándék igenis valós – írja az atv.hu.

Berendelte az állami gyermekvédelmi központ igazgatóit jövő keddre a Belügyminisztérium – írta pénteken a Népszava. A lap szerint a kormány minden felelősségtől meg akar válni a kabinetet egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozó gyermekvédelemben.

A cikkre az államtitkár Facebookon reagált.

„Teljes hazugság, nincsen napirenden. Nem rendelt be senkit a belügyminisztérium, nincsen lista, és nem szabadul meg semmitől”

Fülöp Attila államtitkár szerint ez hazugság
Fülöp Attila államtitkár szerint ez hazugság
Fotó: Facebook/Fülöp Attila

Fülöp Attila hozzátette: annak a korszaknak ugyanakkor vége, amikor az összes ilyen intézményt az állam tartotta fent.

Gregersen-Labossa György, A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai elnöke azt mondta, helyes elgondolás, hogy az egyházak a gyermekvédelemben is több szerepet kapjanak.

„(…) az evangélikus egyházat nem találták meg, illetve nem kereste meg a kormányzat hogy az állam teljes egészében kivonuljon a gyermekvédelemből, ennek én nem látom a szakmai megalapozottságát és szerintem nem is volna helyes.”

A bizottsági elnök szerint attól még nem csökken azonnal nullára a szexuális visszaélések esélye, hogy egyházi fenntartás alá kerül egy intézmény.

Gégény István katolikus teológus úgy látja: egyes egyházakat jelenleg túl szoros pórázon tart a kormányzat.

„Ilyen nagymértékű döntéshozatal akár gyermekvédelemre vonatkozóan azt követően valósulhatna meg amikor már biztosított az egyházaknak a teljes autonómiája a saját döntéseik meghozatalában annyit és azt kell elvállalniuk amennyit és amihez igazán van nekik képességük kompetenciájuk, szakemberanyaguk” – vélte a teológus

Gégény szerint most a befelé fordulásnak, a megtisztulásnak, és nem a mennyiségi növekedésnek van itt az ideje az egyházaknál.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bódis Kriszta: In memoriam Szabó Zsolt rendőr alezredes

Több százan gyűltek össze péntek este Hódmezővásárhelyen, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Szabó Zsolt rendőrkapitányra, aki öngyilkosságot követett el. A tragédia megrázta a várost; Márki-Zay Péter polgármester és a helyi Fidesz is részvétét fejezte ki.

Állítólag adományokból bérelte ki a mai DPK helyszínét a Fidesz

A ma 16 órakor kezdődő Digitális Polgári Körök első országos találkozóját nem pártpénzből, hanem magánszemélyek adományaiból bérelték ki a Papp László Sportarénát.

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Nem voltak túl bőbeszédűek.

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

Pont az jött ki, ami a kormánynak kedvez.

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Bemutatták a hangfelvételeket.

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Szebeni István diplomata lett.

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Behívatták a központok igazgatóit.

Orbán Viktor: A Tisza szavazónak több mint fele progresszív adót akar

Orbán Viktor: A Tisza szavazóinak több mint fele progresszív adót akar

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban nyilatkozik.

Ez a cég nyerte el az egykor Mindszenty bíborost rejtő kastély renoválását

A Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság feltételes közbeszerzésen találta meg a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztését végző generál kivitelező céget. Ebben a nógrádi kastélyban tartották őrizetben egykor Mindszenty József bíboros-hercegprímást, esztergomi érseket.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168