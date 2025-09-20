Tagadja az állam, hogy lemondana a gyermekvédelmi intézményekről

Az ATV Híradója a hírre több nagyegyházat is megkérdezett, akik azt mondták, nem érkezett ezzel kapcsolatos megkeresés az államtól. Az állítólagos tervet Fülöp Attila államtitkár is cáfolta. A Népszava cikkének szerzője ugyanakkor megerősítette: több informátora is arról számolt be neki, hogy ez az állami szándék igenis valós – írja az atv.hu.

Berendelte az állami gyermekvédelmi központ igazgatóit jövő keddre a Belügyminisztérium – írta pénteken a Népszava. A lap szerint a kormány minden felelősségtől meg akar válni a kabinetet egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozó gyermekvédelemben.

A cikkre az államtitkár Facebookon reagált.

„Teljes hazugság, nincsen napirenden. Nem rendelt be senkit a belügyminisztérium, nincsen lista, és nem szabadul meg semmitől”

Fülöp Attila államtitkár szerint ez hazugság

Fülöp Attila hozzátette: annak a korszaknak ugyanakkor vége, amikor az összes ilyen intézményt az állam tartotta fent.

Gregersen-Labossa György, A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai elnöke azt mondta, helyes elgondolás, hogy az egyházak a gyermekvédelemben is több szerepet kapjanak.

„(…) az evangélikus egyházat nem találták meg, illetve nem kereste meg a kormányzat hogy az állam teljes egészében kivonuljon a gyermekvédelemből, ennek én nem látom a szakmai megalapozottságát és szerintem nem is volna helyes.”

A bizottsági elnök szerint attól még nem csökken azonnal nullára a szexuális visszaélések esélye, hogy egyházi fenntartás alá kerül egy intézmény.

Gégény István katolikus teológus úgy látja: egyes egyházakat jelenleg túl szoros pórázon tart a kormányzat.

„Ilyen nagymértékű döntéshozatal akár gyermekvédelemre vonatkozóan azt követően valósulhatna meg amikor már biztosított az egyházaknak a teljes autonómiája a saját döntéseik meghozatalában annyit és azt kell elvállalniuk amennyit és amihez igazán van nekik képességük kompetenciájuk, szakemberanyaguk” – vélte a teológus

Gégény szerint most a befelé fordulásnak, a megtisztulásnak, és nem a mennyiségi növekedésnek van itt az ideje az egyházaknál.