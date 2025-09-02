Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Takács Péter feljelenti és pert indít Kulja András ellen

Takács Péter egészségügyi államtitkár büntetőfeljelentést tett Kulja András, a Tisza párt európai parlamenti képviselője ellen, miután az politikai nyilvánosság előtt korrupcióval vádolta őt és családját.

Az államtitkár az Indexnek elmondta: tisztában van azzal, hogy a képviselőt mentelmi jog védi, ezért kártérítési pert is indít ellene, amelyre már nem vonatkozik ez a védelem.

Az államtitkár megerősítette, hogy letiltotta Kulyát a Facebookon, majd hozzátette: „Mert mindenféle rágalmat én sem vagyok köteles eltűrni. Kulja doktor nagyon aláment. Borzasztó stílusban kommentelgetett, és olyan rágalomhadjáratba kezdett a családom ellen, amit nem vagyok hajlandó eltűrni.”

Kulja András és Takács Péter az Euróai Parlamentben
Kulja András és Takács Péter az Euróai Parlamentben
Fotó: Kulja András / Facebook

A konfliktus előzménye, hogy Kulja András azt állította: az államtitkár családja 8 milliárd forintot keresett a lélegeztetőgépek beszerzésén. Takács ezt határozottan cáfolta, és bejelentette, hogy jogi úton kíván elégtételt venni. „Büntetőfeljelentést tettem, és még ennél is továbbmegyek: kártérítési pert is indítok” – mondta.

Takács már az év elején jelezte, hogy jogi lépésekre készülhet, miután Kulja – aki a járvány idején orvosként dolgozott – egy YouTube-videóban kemény szavakkal bírálta az egészségügyi rendszert és személyesen az államtitkárt is.

A mostani feljelentés és per tehát egy hosszabb ideje tartó politikai és személyes konfliktus újabb állomása – állapítja meg a lap.

