Takács Péter: Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el a hétfői vita miatt

Egy biztos: a képernyőn kívül is folytatódik az adok-kapok.

A vitában szó esett a magyar egészségügy helyzetéről, a betegekhez való hozzáállásról és a rendszer fejlesztési lehetőségeiről is. Bár Kulja a héten az Európai Parlamentben díjat vehetett át, Takács úgy fogalmazott: a hétfői szereplés alapján inkább „stílustanulmánynak” nevezhető az a vita, mintsem szakpolitikai párbeszédnek.

Magyar Péter és Kulja András egy fotóval is szemléltette, mennyire vannak rosszban Fotó: Facebook

Nekem másodkézből vannak csak információim, mivel nem ültem fönt azon a repülőgépen, amivel ők visszahúzódtak a kellemes brüsszeli környezetbe. Most, ugye, Brüsszelben vannak a képviselő urak, de hozzájuk közel álló információk alapján azt halljuk, hogy Magyar Péter egyelőre vita- és nyilatkozási moratóriumot rendelt el a képviselői körében. Én megmondom őszintén, hogy ezen azért nem csodálkozom, ebből a vitából nem jöttek ki jól – mondta Takács Péter.

