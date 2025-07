Takács Péter máris reagált a Tisza egészségügyi terveire: Magyar Péternek is odapörkölt

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A Tisza Párt operatív igazgatója is beszélt.

Meg is szólította a Tisza Párt elnökét: „Péter! Nem akarlak számokkal és tényekkel összezavarni, ahogy Kulja doktorral tettem, de ha egyik éven elveszed az állami kommunikációs csatornákra (köztük a köztévére, közszolgálati rádióra – tényleg azokat ezek szerint a Tisza megszünteti?!) szánt forrást – ami amúgy meg sem közelíti az 500 milliárd forintot – akkor abból a második évben nem lesz 1000, a harmadikban pedig 1500 milliárd. Az bizony mindig 500 marad, ahogy a Tisza is az, ami: egy külföldről finanszírozott, olcsó lufi, ami ki fog pukkanni”.

Takács Magyar Péternek is odapörkölt: szerinte az egészségügyi kerekasztalnál propagandázott egy öblöset, de abból csak annyi derült ki, hogy matekból nem túl erős ez a közepes intellektusú jogász.

Ezen kívül újra elhangzott, hogy minden évben 500 milliárd forinttal emelnék az egészségügy költségvetését. Hogy mi lenne ennek a fedezete? Az most sem hangzott el... Esetleg járulékemelés?

Továbbra is megy az adok-kapok Fotó: Kulja András / Facebook

Mint írja: Azt megtudtuk, hogy el akarják hozni hozzánk Anglia egészségügyi rendszerét. Tavasszal éppenséggel 100.000 egészségügyi dolgozó leépítését jelentette be a brit kormány. – Köszönjük, ebből nem kérünk.

Bíztam benne, hogy Dr. Kulja András ATV-s leszereplése után összekapják magukat a tiszás nagyotmondók és végre érdemi reakcióra alkalmas egészségügyi programmal rukkolnak elő. Sajnos ezúttal is csalódnom kellett – írja Facebook-posztjában Takács Péter a Tisza Párt mai kongresszusát figyelve.

Pintér Sándor államtitkárának véleménye szerint olyan dolgokat jelentettek be, amiket már megvalósított a magyar kormány.

