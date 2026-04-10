Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

„Ez a misszió nem tudott megvalósulni, nincsenek meg a feltételei, ezért ez nem létezik”

– mondta Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában, miután Rónai Egon csádi misszióról kérdezte. A miniszterelnök szerint a misszióról szóló parlamenti határozat határideje lejárt, és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek igaza van abban, hogy ez most nincs, és aki azt mondja, van, az kamu – számol be róla a Telex.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter Szabó Bencére és Pálinkás Szilveszterre is számít a csapatában A Vagyonvisszaszerzési Hivatalban számít rájuk.

Amikor Rónai Egon megkérdezte, mit akart Magyarország Csádban, Orbán azt válaszolta, számos európai ország van jelen a Száhel-övezetben, és az illegális bevándorlás megállításában akartak együttműködni Csáddal, ami végül nem jött össze. Megkérdezték, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter milyen ajánlatokkal próbálta lebeszélni Pálinkás Szilvesztert arról, hogy nyilvánosság elé álljon, és kitálaljon a Magyar Honvédség helyzetéről. Nem tudja, hogy ez igaz-e, mondta Orbán, aki nem hiszi, hogy ez vesztegetés lenne.

Orbán Viktor: baj van a toronyban

„Wáberer más, ott baj van a toronyban szerintem” – mondta Orbán Viktor a magyar üzletember Telexnek adott interjújáról. A miniszterelnök szerint ez már akkor látszott, amikor Wáberer György arról posztolt, hogy az emberek ne igyanak bort, mert az nem tesz jót az egészségnek, miközben azzal volt megbízva, hogy a Tokaj-Hegyalja szőlő- és bortermelését segítse.

„Hát, nem tudom, milyen jelentésre gondol, mert ilyen jelentés egy készült, ha jól emlékszem, talán az Igazságügyi Minisztériumtól. De minden részlet ismert. Ő persze könnyű helyzetben van, mert tud beszélni a feleségével, aki igazságügyi miniszter volt, és akkor meg tudják beszélni egymással, hogy ez hogy történt” – reagált Orbán Magyar Péter ígéretére, hogy a Tisza Párt győzelme esetén nyilvánosságra hozza a bicskei kegyelmi ügy aktáit.

Nyilvánosak lehetnek a kegyelmi ügy aktái?

A miniszterelnök szerint a kegyelmi ügy körül nincs semmilyen titok, egy világos helyzet van. Szerinte Novák Katalin volt köztársasági elnök azt gondolta, hogy egy pedofil cselekmény leplezésében felelős ember valójában ártatlan, és a bíróság tévesen ítélte el. Orbán szerint hiba volt, hogy Novák kegyelmet adott K. Endrének, de a köztársasági elnök levonta a következtetést, és lemondott.

Rendszerbontó Nagykoncert

„Elég viccesnek találom, hogy Puzsér Róbert koncertet szervez” – mondta Orbán, amikor Rendszerbontó Nagykoncertről kérdezték. Rónai Egon szerint az esemény megtestesíti, hogy milliók a rendszerváltásban reménykednek, és felvetette, hogy sokan a szabadságot várják a változástól, miközben Orbán mindig ezzel azonosítja a saját politikai megjelenését.

Szintén a Telex beszámolója szerint a Polgári Ellenállás nevű civil mozgalommal közösen szervezett Rendszerbontó Nagykoncerten a tömeg a Hősök terétől egészen a Kodály Köröndig nyúlik. Az eseményen fellép a magyar könnyűzenei élet több meghatározó zenésze, többek között Azahriah, Beton.Hofi, Krúbi, a Quimby, Co Lee, az Ivan and the Parazol, Sisi, és Bongor is. A koncert hivatalosan 23:00 óráig tart.

„Bocsánat, biztos nincs első számú szabadságharcosa, de legjobban látható szabadságharcosa ennek az országnak én vagyok” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a szabadság azt jelenti, hogy „mi döntjük el, hogy mi legyen velünk”. Orbán azt mondta, próbál kapcsolatba lépni a fiatalokkal, viszont háromszor is meggondolja mielőtt szól hozzájuk, nehogy úgy érezzék, meg akarja nekik mondani, mit csináljanak.

Vance és a kézmozdulat

Rónai Egon az adás elején felemlegette, hogy a miniszterelnök egy határozottan mémgyanús kézmozdulattal jelezte, ő nem olyan biztos a választási győzelemben, mint J. D. Vance amerikai alelnök. Erről Orbán azt mondta, nem a magabiztosság a kérdés, hanem a tisztelet.

Kapcsolódó cikk 1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről Olajat és fegyvert is veszünk az amerikaiaktól.

„Azt a tiszteletet meg kell adni a választópolgároknak, hogy mégse mi döntjük el, különösen nem egy amerikai alelnök” – mondta Orbán, aki szerint ezt az embereknek kell eldönteniük. A műsorvezető megkérdezte Orbánt, hogy vereség esetén felhívná-e Magyar Pétert a választás éjszakáján, hiszen a Tisza Párt elnök azt ígérte, fordított esetben megtenné ezt. „Nem telefonálni fogok, hanem engem fognak hívni” – mondta Orbán, majd hozzátette, győzni fognak, ezért nem kell ezen gondolkodnia.

„Én nagyon boldog vagyok a kampányunkkal, mert mindenhova eljutottam, mindenkivel beszélhettem, mindenki eljöhetett, hogy találkozzon velem, és azt hiszem, hogy elég jól sikerült elmondanom mindent, amit fontosnak gondoltam” – értékelte az elmúlt heteket. Amikor a Magyar Péter elleni lejárató kampányokról kérdezték, azt válaszolta, hogy ő nem foglalkozott az ellenfél listavezetőjével.

Telefonbeszélgetés Putyinnal

A Putyinnal folytatott beszélgetésének kiszivárgásáról is kérdezték. A miniszterelnök elmondta, hogy szerinte bűncselekmény a telefonbeszélgetés nyilvánosságra hozása. Orbán hozzátette, hogy nyílt vonalon szokott beszélni az orosz elnökkel, és szerinte nincs semmi olyan a beszélgetéseikben, ami ne bírná ki a nyilvánosságot.

„Az oroszok sosem kérnek szupertitkos védett vonalat” – mondta, hozzátéve, hogy extra biztonsági lépéseket nem tettek. Orbán azzal érvelt, hogy ha olyan dologról kell beszélni, amit másnak nem szabad hallania, akkor személyesen elmegy Washingtonba, Pekingbe vagy Moszkvába.

Kapcsolódó cikk Új hangfelvételen ígért segítséget Szijjártó Péter Szergej Lavrovnak szankciós ügyben (frissítve) Lavrov elégedett volt, és kifejezte elismerését.

Arra, hogy ez mit árul el a magyar titkosszolgálat működéséről, azt mondta, ezt nem rója fel nekik, viszont a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti telefonbeszélgetések kikerülése aggasztó szerinte.