Tanács Zoltán a jövőbe repítené hazánkat

Hétfőn reggel az Országgyűlés digitalizációs és technológiai bizottságának ülésén hallgatták meg a leendő technológiai minisztert, Tanács Zoltánt, aki közölte:

A politikus úgy fogalmazott: hazánk számára történelmi lehetőség, hogy egy tárcánál összpontosulhat:

a tudomány,

a technológia,

a kormányzati informatika,

a digitális állam megteremtése,

valamint az innováció, mint nagyon fontos portfólió elemek.

Az észtek mintájára

Tanács Zoltán célként jelölte Észtország mintájára egy olyan digitális állam teremtését, amely tényleg megkönnyíti az állampolgárok életét, ahol lehetőleg nem kell mindig sokszor beadni ugyanazt a személyes információt egy-egy ügyintézésnél és ahol szolgáltatóként lehet tekinteni az államra.

„Gondoljanak úgy egy jövőbeli állami szolgáltatásra, mintha a Revolutot vagy a Booking.com-ot használnák. (…) Egyszerű, kényelmes, gyors, olcsó és fájdalommentes” – emelte ki a miniszterjelölt.

„Ettől még nagyon messze vagyunk” – egészítette ki a miniszterjelölt, aki feladatnak jelölte meg, hogy ide eljusson el az ország. A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta a miniszter kinevezését.