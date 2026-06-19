Tarr Zoltán: feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását

A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter péntek reggel a Facebook-oldalán. A miniszter a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna „blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek”.

Miután tavaly ősszel Ukrajna görög és román híroldalakkal együtt blokkolta az Origót, a Demokratát és néhány kevéssé ismert magyar felületet orosz propaganda terjesztése miatt, a magyar kormány válaszlépésként 12 ukrán híroldalt blokkolt, köztük a Ukrajinszka Pravdát is.

(MTI)