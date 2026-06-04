Tarr Zoltán fontos döntést hozott kikölcsönzött műtárgyakról

„Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között”, írja a Facebookon Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ezért a minisztérium felülvizsgálja a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét, és minden múzeumtól bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben vannak jelenleg elhelyezve.

A 444 cikke szerint Tarr miniszter mostani bejelentése szerint látni akarják, „hova vándoroltak” a műtárgyak és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez. „A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. A műtárgyaink helye nem az alapján dől el, hogy kinek és mi tetszik, melyik politikus mit látna szívesen a falán. A műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja” – írja.