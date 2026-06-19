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Közélet Kultúra Tarr Zoltán

Tarr Zoltán soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el

mfor.hu

Erről Facebook-oldalán számolt be.

Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – derült ki a miniszter közösségi oldalán közzétett pénteki bejegyzésből.

Tarr Zoltán közölte: a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. A dolgozók szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számolnak be.

A miniszter bírálta a korábbi kormányt, amely szerinte „a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után”. Úgy fogalmazott, a minisztérium létrejötte óta folyamatosan érzékelik a leköszönt rendszer káros hatásait a magyar nemzet közkincsére, közös kultúránkra.

Soron kívüli szakmai vizsgálat rendelt el a tárcavezető az MNM KK Országos Széchenyi Könyvtárban, az MNM KK Iparművészeti Múzeumban, az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a rendszerváltással a magyar kultúrában is új korszak kezdődött és a tárca a meghallgatásra, valamint a párbeszédre törekszik. A vizsgálat részeként arra kérte az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz.

Tarr Zoltán szerint a dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nemcsak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Ezért a vonatkozó kérdéseket a mai napon elküldte az érintett főigazgatóknak, akiktől várja a válaszokat – olvasható a Facebook-posztban.

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