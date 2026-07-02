Tartogtott egy kis meglepetést az Alkotmánybíróságnak a Magyar Közlöny

A HVG kérdezte meg az Alkotmánybíróságot, hogy mit szóltak ahhoz, hogy a testület mégsem költözik a József főhercegi palotába.

„Az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyből értesült arról, hogy a kormány nem támogatja az Alkotmánybíróság József főhercegi palotába költözését”

- válaszolta a testület.

Kapcsolódó cikk Orbán Balázs elment, be is szántják az MCC központjának építését Nincs rá fedezet.

A múlt csütörtöki Magyar Közlönyből derült ki, hogy a kormány felülvizsgálja az állami intézmények költöztetéseit a budai Vár épületeibe, és a Nemzeti Hauszmann Program, illetve a Budavári Palotanegyed megújítására vonatkozó beruházásokat is átnézik. Itt szerepelt az is, hogy a kormány „az Alkotmánybíróság egykori József Főhercegi Palota épületében történő elhelyezését nem támogatja.”