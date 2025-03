A Fidesz ezt adja Tatabányának — meghiúsították a város költségvetését

A polgármester átalakítaná a szociális bérlakások rendszerét is, a lakbér összege ugyanis jelenleg a lakáshoz kapcsolódik. Az új tervezet szerint az ott lakó élethelyzetét vennék figyelembe a annak megállapításakor.

Szűcsné Posztovics Ilona tatabányai polgármester biztos nem mosolyodik most el a városi költségvetés helyzetén Fotó: Facebook/Szűcsné Posztvics Ilona

Szücsné Posztovics Ilona (Többségben Tatabányáért) polgármester azt mondta: a Fidesz-KDNP-frakciót „az együttműködési szándék hiánya” jellemezte, mivel a költségvetés 95 százaléka már február vége előtt elkészült és a mostani ülésre nem nyújtottak be semmilyen módosító indítványt, viszont egyöntetűen nemmel szavaztak a tervezetre.

