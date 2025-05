Tavaly letartóztatták, most ismét munkába állt Óbuda polgármestere

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Hozzátették: Óbuda DK-s polgármesterének letartóztatását tavaly augusztus 14-én rendelte el „a NER”. Az azóta eltelt 9 hónapban a vád ismertetésének alkalmán túl mindössze egyszer hallgatták ki a polgármestert, hogy aztán most a bíróság ismerje el: teljesen szükségtelen és aránytalan lenne továbbra is bent tartani.

