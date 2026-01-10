2p
Tavaszig rács mögött marad a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója

mfor.hu

Nem csak a korábbi igazgatóra, hanem három munkatársára is ez vár. A gyanú szerint brutálisan bántalmazták a rájuk bízott gyerekeket. A bíróság mostani döntése értelmében hónapokig nem láthatják a napfényt.

Április közepéig biztosan rács mögött marad a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója, valamint az azóta szintén letartóztatott két volt rendész és egy pszichológusnő – tudta meg a 24.hu. A bíróság az ügyészség indítványának helyt adva döntött a négy gyanúsított fogva tartásának meghosszabbításáról, a hírt Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője is megerősítette.

Mind a négyüket közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazással, részben kiskorú veszélyeztetésével, valamint könnyű testi sértéssel gyanúsítják.

A korábbi megbízott igazgatónak ezen felül minősített bűnpártolás miatt is felelnie kell, mert a gyanú szerint akadályozta az intézet korábbi vezetőjének a felelősségre vonását.

A Szőlő utcából a rács mögé kerülnek
A Szőlő utcából a rács mögé kerülnek
Fotó: Google Maps

Az ügy azután robbant ki, hogy Juhász Péter youtuber közzétett egy évekkel korábban készült belső videófelvételt, amelyen a volt megbízott igazgató feleltetés közben beleveri egy fiú fejét a padba, majd kirángatja onnan, és rátapos a földön fekvő fiatalra.

A gyanúsítás szerint a két volt rendész ablakkilinccsel verte a növendékek fejét, a negyedik terheltet, egy pszichológusnőt pedig több fiatal bántalmazásával gyanúsítanak.

A december elején kirobbant botrány után a kormány rendőrségi felügyelet alá helyezte a javítóintézeteket, a Szőlő utcai intézményből pedig azóta több fiatalt is átszállítottak más intézményekbe.

