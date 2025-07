Távozik a Madách Gimnázium igazgatója

32 év után búcsúzom lételememtől, a Madáchtól. Köszönöm mindenkinek, aki szeretett és akiket szerethettem, akikkel sikerült előrébb vinnünk egymás életét. A Gondviselés által nemrég kapott ajánlat segít a Nevelőtestülettel is lezárni azt a búcsút, amit a tanév elején már megkaptam. Nem sokan mondhatják el, hogy ilyen szeretetben és megbecsülésben válnak el saját közösségüktől. Meghatározó és kitörölhetetlen minden, ami történt. De most nagyobb szükség van rám valahol máshol – írja Mészáros Csaba Facebook-bejegyzésében.

Nem vette el a telefonokat, ezért felmentették, most távozik a pedagógus legenda.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!