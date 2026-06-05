Távozik az MTVA vezérigazgatója, Magyar Péter a közmédia további vezetőinek lemondását várja

A tájékoztatás szerint Papp Dániel Koltay Andrásnál, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését. A közlemény szerint a vezérigazgató döntését azzal indokolta, hogy az újonnan megválasztott kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Az MTVA hozzátette: Papp Dániel a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja vezetői feladatait.

A bejelentésre Facebook-oldalán reagált Magyar Péter miniszterelnök is. A kormányfő azt írta: „megkésve, de ma végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója”. Magyar Péter hozzátette, hogy hasonló lépést vár a közmédia további vezetőitől is. Bejegyzésében név szerint említette a Duna Médiaszolgáltató vezetőjét, valamint úgy fogalmazott, hogy a „bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóinak” is távozniuk kellene.

Papp Dániel távozási szándékának hátterében a közmédia tervezett átalakítása állhat. Az új kormány korábban többször jelezte, hogy átfogó reformot kíván végrehajtani az állami médiarendszer működésében.

Arról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy ki válthatja az MTVA élén a leköszönő vezérigazgatót, illetve milyen konkrét változtatásokat tervez a kabinet a közmédia szervezetében és működésében.