Távozik Virág Barnabás az MNB alelnöki pozíciójából, megnevezték az utódjelöltjét

mfor.hu

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként.

Virág Barnabás lemondott alelnöki megbízatásáról, de tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját – közölte az MNB pénteken az MTI-vel.

Virág Barnabás alelnöki megbízatása 2026. június 22-én járt volna le, de már régóta benne volt a levegőben, hogy nem tölti ki végig mandátumát, hanem még a választások előtt lecserélik.

A távozó Virág Barnabás (balra)
Fotó: Klasszis Média / Dobos Zoltán

Banai Péter Benő korábbi államháztartásért felelős államtitkár, jogi szakokleveles közgazdász. 1998 és 2025 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, 2025 májusa óta a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója. Az elmúlt évtizedekben az államháztartás területén végzett tevékenysége hozzájárult a magyar gazdaság stabil működéséhez, szakmai felkészültsége és tapasztalata a Magyar Nemzeti Bank vezetése szerint alkalmassá teszi a jegybank alelnöki tisztének betöltésére – közölte az MNB.

Annakidején már Varga Mihály jegybankelnöki meghallgatásán kiderült, hogy Banaira számít az MNB-ben, aki így az alelnöki poszt várományosa volt.

Virág távozásának hírére meredeken gyengülni kezdett a forint: 382,5 alatti szintről 385-ig szaladt fel az euroárfolyam.

