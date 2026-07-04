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Tégláról téglára bontják le az Orbán-rendszert – Ez Viszont Privát

Gáspár András – Havas Gábor – Izsó Márton – Vég Márton – Wéber Balázs

Az országot hosszú napokig beterítő brutális hőkupola nemcsak az embereket állította súlyos kihívások elé, hanem az energiaellátást és a gazdaságot is. Vajon el tudjuk-e fogadni, hogy nem lehet mindig csutkára tekerni a klímát, mert az méregdrágává és instabillá teszi a rendszert? Mindeközben már a GDP 9 százalékára nőtt a kormányzati szektor hiánya. Az Orbán-kormány súlyos örökséget hagyott a Tiszára, de vajon lehet-e ezt kezelni megszorítások nélkül? Miből lesz növekedés, és hozzá mer-e nyúlni Magyar Péter az örökölt jóléti juttatásokhoz? Eközben a kormány sorra cseréli le a nagy állami cégek vezetőit – de kik jönnek majd a helyükre?

És korántsem utolsósorban: hova tűntek a közép- és kelet-európai csapatok a foci-vb-ről, és ki nyeri majd a tornát?

Erről is vitatkozott szubjektív hétértékelő műsorunk, az Ez Viszont Privát 107. adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:   

00:00 Intro, beköszön.

02:21 Hőkupola-krízis avagy hogyan készüljünk az Armageddonra?

17:42 Milért szállt el a hiány? Az Orbán-rendszer súlyos öröksége.

28:10 Hol szorítsunk meg?

32:45 Gigantikus Tisza-fölény. Ígéretek. Türelem. Kell-e árréstop?

45:11 Beindult a Tisza-kasza. Tisztogatás vagy megújulás?  

58:54 Foci-vb, nélkülünk. De ki nyer?

01:03:20 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

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