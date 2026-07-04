Tégláról téglára bontják le az Orbán-rendszert – Ez Viszont Privát

És korántsem utolsósorban: hova tűntek a közép- és kelet-európai csapatok a foci-vb-ről, és ki nyeri majd a tornát?
Erről is vitatkozott szubjektív hétértékelő műsorunk, az Ez Viszont Privát 107. adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:
00:00 Intro, beköszön.
02:21 Hőkupola-krízis avagy hogyan készüljünk az Armageddonra?
17:42 Milért szállt el a hiány? Az Orbán-rendszer súlyos öröksége.
28:10 Hol szorítsunk meg?
32:45 Gigantikus Tisza-fölény. Ígéretek. Türelem. Kell-e árréstop?
45:11 Beindult a Tisza-kasza. Tisztogatás vagy megújulás?
58:54 Foci-vb, nélkülünk. De ki nyer?
01:03:20 Elköszön.
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