Tégláról téglára bontják le az Orbán-rendszert – Ez Viszont Privát

És korántsem utolsósorban: hova tűntek a közép- és kelet-európai csapatok a foci-vb-ről, és ki nyeri majd a tornát?

Erről is vitatkozott szubjektív hétértékelő műsorunk, az Ez Viszont Privát 107. adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszön.

02:21 Hőkupola-krízis avagy hogyan készüljünk az Armageddonra?

17:42 Milért szállt el a hiány? Az Orbán-rendszer súlyos öröksége.

28:10 Hol szorítsunk meg?

32:45 Gigantikus Tisza-fölény. Ígéretek. Türelem. Kell-e árréstop?

45:11 Beindult a Tisza-kasza. Tisztogatás vagy megújulás?

58:54 Foci-vb, nélkülünk. De ki nyer?

01:03:20 Elköszön.

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