Telex: az NKA-botrány újabb gyanúsítottját tartóztatták le

A Telex megkeresésére a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője azt közölte, hogy az NKA-botrány hetedik gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság. Az ügyészség a gyanúsított személyét nem árulta el, de a portál úgy értesült: Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Konczos Nóráról van szó.

A cikk szerint korábbi miniszter közvetlen munkatársát szerdán vette őrizetbe és hallgatta ki a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el másnap egy hónapra a letartóztatását. A döntés ellen fellebbeztek.

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A lap hozzátette, szintén csütörtökön döntött a Kecskeméti Járásbíróság arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult büntetőeljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott hat ember közül négy letartóztatásban marad, ketten pedig hazatérhetnek, de bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek.