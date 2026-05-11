Telex: őrizetbe vettek korrupció miatt egy volt fideszes országgyűlési képviselőt

Őrizetbe vett az ügyészség egy volt országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt hétfőn – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A Telex információi szerint az érintett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő.

A nyomozó ügyészség kutatást és lefoglalást végzett a volt országgyűlési képviselő lakóhelyén hétfőn, majd gyanúsítottként hallgatta ki a politikust. Ezt követően az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fiktív foglalkoztatáson túl egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított – tartalmazza a közlemény.

Munkavégzés munka nélkül

A gyanúsított – aki 2014. május 6. és 2026. május 9. között volt parlamenti képviselő – az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék. A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva, a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját frakciója érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabér egy részét visszaosztják a politikusnak – írták.