Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Közélet Korrupció

Telex: őrizetbe vettek korrupció miatt egy volt fideszes országgyűlési képviselőt

12 év képviselői munka után.

Őrizetbe vett az ügyészség egy volt országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt hétfőn – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A Telex információi szerint az érintett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő.

A nyomozó ügyészség kutatást és lefoglalást végzett a volt országgyűlési képviselő lakóhelyén hétfőn, majd gyanúsítottként hallgatta ki a politikust. Ezt követően az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fiktív foglalkoztatáson túl egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított – tartalmazza a közlemény.

Munkavégzés munka nélkül

A gyanúsított – aki 2014. május 6. és 2026. május 9. között volt parlamenti képviselő – az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék. A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva, a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját frakciója érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabér egy részét visszaosztják a politikusnak – írták.

A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Fővárosi Törvényszék április 20-án közölte: bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás, Halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere (Fidesz-KDNP), aki megállapodott egy országgyűlési képviselővel anyja érdemi munkavégzés szándéka nélküli alkalmazásáról.

A Fidesz- és a Tisza-kormány is nyomja Vitézy Dávid vállát

Új választási törvény lesz? Egy ponton bizonyosan változik

Tanács Zoltán a jövőbe repíteni hazánkat

Kormányváltás: már csak ez az utolsó mozzanat hiányzik

A fideszes Németh Zsolt szerint most fejeződik be a rendszerváltás

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

