Teljes a káosz a fővárosi közszolgáltató cégek körül

Mindenesetre nem várható a helyzet gyors megoldása, hiszen a jelölteknek ráadásul hármas akadályt kell átugraniuk: a bírálóbizottság jelölése után előbb a főpolgármester, majd a közgyűlési többség támogatását is el kell nyerniük. Erre pedig a jelenlegi működési keretek között, ahol se a Tiszának, se a Fidesznek nem érdeke az együttműködés, nem sok esély látszik.

„Karácsony Gergely ezek után nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja a döntést és erőből lezárja a pályázatokat, különös tekintettel a két közlekedési cégre” – mondta erről Vitézy a Népszavának, aki szerint a másik három cégnél biztosan lesz olyan, ahol nem várható változás, de olyan is, ahol új vezetőt javasol majd a bíráló bizottság. Akármi lesz is a döntés a politikus szerint ez köztes állapot lesz, „2026 új politikai helyzetet teremt Budapesten is”.

A március végén lezárult tenderre 43-an jelentkeztek, de csak 17-et találtak közülük alkalmasra arra, hogy szóban is meghallgassák őket – végül az derült ki, hogy két cég esetében nincs komolyan vehető kihívója a mostani vezetőknek. Ezután jött a szavazás arról, hogy ennek ellenére őket is hívja vissza a fővárosi vezetés.

Azonban korábban első körben nem sikerült a törvényi előírásoknak megfelelő pályázati javaslatot benyújtania a Tiszának a vezető posztokra, a bírálóbizottságtól pedig a közszolgáltatóknál működő szakszervezetek is elhatárolódtak.

