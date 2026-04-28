2p
Közélet Rendőrség

Teljes gőzerővel nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonmenekítési ügyekben

mfor.hu

Igyekeznek mindenkit megnyugatatni, hogy rajta tartják a szemüket az érintetteken. 

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a NER-es vagyonmenekítés ügyében – közölte kedden az Országos Rendőr-főkapitányság. Hangsúlyozták, hogy „egyelőre feltételezett” vagyonmenekítést vizsgálnak, tehát

a jogtalanul megszerzett pénz és egyéb vagyontárgyak pénzügyi vagy egyéb értékügyletek útján a hatóságok elől való elrejtését célzó tevékenységet – írja az MTI.

A Btk. hűtlen kezelésről szóló passzusára is hivatkoznak, de kitértek arra, hogy a vonatkozó paragrafus hatodik bekezdés a) pontja szerint minősülő esetről lehet szó, vagyis különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény gyanújával zajlik a nyomozás ismeretlen tettes ellen.

A különösen jelentős vagyoni hátrány a jogi szakzsargonban 500 millió forint feletti összeget jelöl.

A Rendőrség körültekintő eljárásokat ígér
Fotó: police.hu

A rendőrség emellett további lehetséges bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében, saját információkra alapozva, előkészítő eljárásokat is folytat, melyeket a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda koordinálja. Azt is hangsúlyozták, hogy a rendőrség minden körülmények között törvényesen, a jogszabályoknak megfelelően jár el.

„A jelen eljárásokban megakadályozni kívánt átutalások, pénzügyi tranzakciók esetén is biztosítani kell a legális kereskedelem lehetőségét, még azok számára is, akiknél felmerülhet valamilyen visszaélés gyanúja. A rendőrség csak azokat az ügyleteket akadályozhatja meg – és azokat haladéktalanul meg is akadályozza –, amelyeknél konkrét adat, információ vagy megalapozott gyanú merül fel azok jogszerűtlenségével összefüggésben” – jelentették ki, egyben jelezték, hogy a folyamatban lévő eljárásokról jelenleg bővebb tájékoztatást nem adhatnak.

Magyar Péter miniszterelnök-jelölt egy szombaton este publikált videóban felszólította a NAV-ot és a rendőrséget, hogy tartóztassák le a NER-es oligarchákat, akik milliárdokat menekítenek külföldre. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A rendőrség szerint Panyi Szabolcs nem kém

Elutasította a rendőrség a Panyi Szabolcs ellen kémkedés miatt tett feljelentést, mert a beadványok nem tartalmaznak olyan információt, amelyek alátámasztanák a kémkedést.

Az akkumulátorgyárak ügye is hozzájárulhatott a Fidesz vereségéhez

Kijött a Republikon Intézet kutatása a témában.

Orbán Viktor felajánlotta lemondását

A Fidesz elnöksége nem fogadta el a lemondást.

Új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Már csak pár hely kiadó az új kormányban.

Szijjártó Péter helyett Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének

Gulyás Gergely jelentette be a döntést.

Magyar Péter fontos bejelentést tett Szijjártó Péterrel kapcsolatban

A leendő kormányfő várja a Fidesz új jelöltjét.

Végre beköszönt az új aranykor Budapesten?

Százmilliárdok zúdulhatnak Budapestre.

Hathavi búcsúpénzzel kezdhet új életet Orbán Viktor

Vagyonnyilatkozata szerint alig van valami megtakarítása.

Fontos kérdésekben dönt a Fidesz országos választmánya

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.

Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

Hivatalosan is megérkezett a kérelem.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG