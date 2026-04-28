Teljes gőzerővel nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonmenekítési ügyekben

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a NER-es vagyonmenekítés ügyében – közölte kedden az Országos Rendőr-főkapitányság. Hangsúlyozták, hogy „egyelőre feltételezett” vagyonmenekítést vizsgálnak, tehát

a jogtalanul megszerzett pénz és egyéb vagyontárgyak pénzügyi vagy egyéb értékügyletek útján a hatóságok elől való elrejtését célzó tevékenységet – írja az MTI.

A Btk. hűtlen kezelésről szóló passzusára is hivatkoznak, de kitértek arra, hogy a vonatkozó paragrafus hatodik bekezdés a) pontja szerint minősülő esetről lehet szó, vagyis különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény gyanújával zajlik a nyomozás ismeretlen tettes ellen.

A különösen jelentős vagyoni hátrány a jogi szakzsargonban 500 millió forint feletti összeget jelöl.

A Rendőrség körültekintő eljárásokat ígér

A rendőrség emellett további lehetséges bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében, saját információkra alapozva, előkészítő eljárásokat is folytat, melyeket a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda koordinálja. Azt is hangsúlyozták, hogy a rendőrség minden körülmények között törvényesen, a jogszabályoknak megfelelően jár el.

„A jelen eljárásokban megakadályozni kívánt átutalások, pénzügyi tranzakciók esetén is biztosítani kell a legális kereskedelem lehetőségét, még azok számára is, akiknél felmerülhet valamilyen visszaélés gyanúja. A rendőrség csak azokat az ügyleteket akadályozhatja meg – és azokat haladéktalanul meg is akadályozza –, amelyeknél konkrét adat, információ vagy megalapozott gyanú merül fel azok jogszerűtlenségével összefüggésben” – jelentették ki, egyben jelezték, hogy a folyamatban lévő eljárásokról jelenleg bővebb tájékoztatást nem adhatnak.

Magyar Péter miniszterelnök-jelölt egy szombaton este publikált videóban felszólította a NAV-ot és a rendőrséget, hogy tartóztassák le a NER-es oligarchákat, akik milliárdokat menekítenek külföldre.