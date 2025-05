Teljes illúzió, hogy az árrésstopot ki kellett terjeszteni?

A hvg.hu cikke szerint a drogériai termékek fogyasztói kosárban képviselt kis (2,5-3 százalékos) súlya, valamint az elmúlt évek összesített inflációja alatti áremelkedésük miatt teljesen indokolatlan kiterjeszteni rájuk az árrésstopot.

A portál az ügyben kérdéseket a kiskereskedelmi szereplőket tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetségnek. Kozák Tamás, az OKSZ elnöke arra a kérdésre adott válaszában, hogy mi lehet az oka annak, hogy a drogériai termékekre nem 10, hanem 15 százalékos maximális árrést határozott meg a kormányrendelet, úgy fogalmazott, hogy a maximális árrésszint megállapításánál a jogalkotó vélhetően megpróbálta figyelembe venni, hogy a drogériai termékek bolti kiszállítása és értékesítése között legalább kétszer annyi idő telik el, mint az alapélelmiszerek esetében.

Hozzátette, szempont lehetett az is, hogy az üzletek kiképzése, a személyes értékesítés fajlagos költsége is magasabb, mint egy élelmiszer-áruház esetében. Kiemelte, mindezek ellenére az árréskorlátozás ez esetben is veszteséget jelent az érintett vállalatok számára.

A szakember szerint ráadásul „figyelembe véve az érintett termékek elmúlt havi áralakulását,illetve a fogyasztáson belüli részarányát, nehezen azonosítható az a feszítő gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami indokolná ezen intézkedés bevezetését.”