Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Közélet A hét ábrája Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Temetői horror: egyre drágább meghalni Magyarországon – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Már félmillió forint felett az átlagár.

November 2-án országszerte milliók emlékeznek meg elhunyt szeretteikről, ezúttal vasárnapra esik a halottak napja, amelyre – ahogy korábbi cikkünkben is írtuk – a temetők egyebek mellett meghosszabbított nyitvatartással készültek:

Egy haláleset – annak nyilvánvaló érzelmi vonzatai mellett – jelentős terhet róhat a hátramaradottakra anyagi szempontból is, hiszen Magyarországon az elmúlt években meredeken drágultak a temetkezés költségei.

A Központi Statisztikai Hivatal havonta frissíti az egyes termékek és szolgáltatások fogyasztói átlagáráról szóló adatbázisát, a statisztika pedig idén szeptemberben igazi mérföldkőhöz ért, hiszen hivatalosan is 501 ezer forintosra emelkedett a koporsós temetések átlagára. Erre korábban még nem volt példa – 2021 januárjához képest pedig gyakorlatilag megduplázódott az ilyen típusú szertartások ára.

Ahogy az ábránkon is látszik, a hamvasztásos búcsúzás továbbra is az olcsóbb megoldás, 2025 szeptemberében 355 ezer forintba került átlagosan. Az áremelkedés ugyanakkor minden szempontból drasztikus és egyben elgondolkodtató:

  • a koporsós temetések 2021 januárja óta 82,7,
  • míg a hamvasztásos temetések 84,6 százalékkal lettek drágábbak.

