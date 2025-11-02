Temetői horror: egyre drágább meghalni Magyarországon – A hét ábrája

November 2-án országszerte milliók emlékeznek meg elhunyt szeretteikről, ezúttal vasárnapra esik a halottak napja, amelyre – ahogy korábbi cikkünkben is írtuk – a temetők egyebek mellett meghosszabbított nyitvatartással készültek:

Egy haláleset – annak nyilvánvaló érzelmi vonzatai mellett – jelentős terhet róhat a hátramaradottakra anyagi szempontból is, hiszen Magyarországon az elmúlt években meredeken drágultak a temetkezés költségei.

A Központi Statisztikai Hivatal havonta frissíti az egyes termékek és szolgáltatások fogyasztói átlagáráról szóló adatbázisát, a statisztika pedig idén szeptemberben igazi mérföldkőhöz ért, hiszen hivatalosan is 501 ezer forintosra emelkedett a koporsós temetések átlagára. Erre korábban még nem volt példa – 2021 januárjához képest pedig gyakorlatilag megduplázódott az ilyen típusú szertartások ára.

Ahogy az ábránkon is látszik, a hamvasztásos búcsúzás továbbra is az olcsóbb megoldás, 2025 szeptemberében 355 ezer forintba került átlagosan. Az áremelkedés ugyanakkor minden szempontból drasztikus és egyben elgondolkodtató:

a koporsós temetések 2021 januárja óta 82,7,

míg a hamvasztásos temetések 84,6 százalékkal lettek drágábbak.