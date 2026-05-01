Tengernyi adatot loptak a kormányközeli médiacégtől – nyilvánosságra hozták

A Mediaworks Hungary Zrt. rendszereiből csaknem 15 millió fájlt, 8,5 terabájtnyi adatot szereztek meg illetéktelenek a Telex cikke szerint. Az akció mögött a World Leaks nevű, zsarolásra specializált kiberbűnözői csoport áll.

Kapcsolódó cikk Matolcsyék mindenkit megrövidítettek – erről beszélt a korábbi jegybanki alelnök Zsarolásból sem volt hiány.

Az ügyről hírt adó portál szerint a World Leaks közölte mindezt a dark weben elérhető felületén, ahogyan a publikálás körülményeit is, valamint azt, hogy a megszerzett adatok nagy része régebbi, de vannak újak is.

Vannak közöttük bérjegyzékek, szerződések, kimutatások, belső üzenetek is.

A portál további kérdésekkel fordult az esetben érintett kormányközeli céghez és a szivárogtatók felé is, ám sok konkrétumot eddig nem tudtak meg a fentieken felül.