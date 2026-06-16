Tényleg az élre állította a Tisza Toroczkai Lászlót

Megjelent a Magyar Közlöny hétfői számában a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozat.
Az Országgyűlés a vizsgálóbizottság tagjaivá és tisztségviselőivé a következő képviselőket választja meg:
Elnök:
Toroczkai László (Mi Hazánk)
Alelnökök:
Gyöngyösi István (TISZA)
Balla György (Fidesz)
Tagok:
Dr. Kiss Máté Zsolt (TISZA)
Molnár Zoltán (TISZA)
Nacsa Lőrinc (KDNP)
Vagyonvisszaszerzési központ Győrben?
Az üggyel kapcsolatos, hogy a Népszavának interjút adó győri polgármester, Pintér Bence közölte:
Győr városa szívesen otthont adna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak.
A városvezető a lappal tudatta azt is: országosan nem támogatja a helyhatósági voksolásoik előre hozatalát