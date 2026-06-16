Tényleg az élre állította a Tisza Toroczkai Lászlót

A városvezető a lappal tudatta azt is: országosan nem támogatja a helyhatósági voksolásoik előre hozatalát

Az Országgyűlés a vizsgálóbizottság tagjaivá és tisztségviselőivé a következő képviselőket választja meg:

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