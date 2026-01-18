Tényleg el fog fogyni a magyar lakosság? Aggasztó adatsorra bukkantunk – A hét ábrája

Az ENSZ legutoljára 2024-ben frissített „World Population Prospects” (WPP) projektje a világ legátfogóbb hivatalos adatbázisa a népesség alakulásáról, amely a múltbeli trendeket és a jövőbeli előrejelzéseket egyaránt tartalmazza országonként és régiónként. A kutatás a termékenység, a halandóság és a migráció adataira építve különböző forgatókönyveket készített, egészen 2100-ig.

A nemzetközi szervezet a magyarországi demográfia adatairól is közzétett számokat. Az előrejelzések alakulása pedig egyáltalán nem biztató hazánk számára, hiszen úgy tűnik, hogy a tapasztalható népességcsökkenés nem fog megállni.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, 2050-ig az várható, hogy a népességszám folyamatosan csökkenni fog,