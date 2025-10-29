1p

Közélet Budapest Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Tényleg jönnek az új HÉV-ek, uniós pénz is jut rájuk

mfor.hu

2029-ben már megjelenhetnek a síneken.

Szerdán elindult 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzése – jelentette be Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató, hozzátéve, hogy az első 18 járműnek 2029 végéig meg kell érkeznie.

Az első 18 darab új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 járműnek meg kell érkeznie és munkába is kell állnia legkésőbb 2029. december 31-ig – fejtette ki a vezérigazgató.

Nagy Márton visszaszólt Karácsony Gergelynek

A tárcavezető reagált.

Karácsony Gergely: a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról

A főpolgármester mindezt Facebookon jelentette be.

Baj van? Hamarosan leállhat a budapesti Bubi

Gond van a közbeszerzéssel.

Szerdán újra tüntetnek a taxisok

Ismét a Fővárosi Közgyűlés napján. 

Jól ment az X-Faktor a 43. héten

Bekeményített az X-Faktor – lenyomta a TV2 csodafegyverét

A 43. héten akadtak új érkezők is a képernyőkön.

Aggasztó folyamat: az élen jár Magyarország a jogállamiság leépítésében

A mostani magyar eredmény rosszabb lett a tavalyinál. 

Pedofilok kémiai kasztrálására: nem hallgattak a fideszesek Lázár Jánosra

Lesöpörték a Jobbik javaslatát – nem először.

Lehullt a lepel: elképesztő pénzek mentek el a magyar EU-elnökségre

Miközben az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma tavaly egyetlen konkrét uniós projektet sem bonyolított le, addig az uniós soros elnökségre rengeteg pénz ment el a 2024. évi zárszámadás szerint. Például új külképviseletet kellett bérelni Brüsszelben. De az uniós bírságokra is extra pénzt kellett fordítani közpénzből. 

Sikkasztást leplezett le egy magyar sportszövetség

Az elkövető megtérítette a kárt. 

Orbán Viktort megint megválasztják? Összeül a Fidesz

Megtartják a Fidesz kongresszusát.

