Tényleg jönnek az új HÉV-ek, uniós pénz is jut rájuk

Szerdán elindult 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzése – jelentette be Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató, hozzátéve, hogy az első 18 járműnek 2029 végéig meg kell érkeznie.

Az első 18 darab új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 járműnek meg kell érkeznie és munkába is kell állnia legkésőbb 2029. december 31-ig – fejtette ki a vezérigazgató.