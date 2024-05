Tényleg magánúton vagy kormányzati megbízásból járt Novák Katalin az andalúz lovasiskolában?

Az, hogy Novák Katalin Spanyolországban jár az elmúlt napokban, egy Facebook-posztból derült ki. Az azonban már elérhetetlen, mert a sajtóban kipattant hír után sürgősen eltávolították.

Az Andalúziai Királyi Lovasiskola bejegyzése így szólt: „Tegnap látogatást tett nálunk Novák Katalin, Magyarország korábbi elnöke és Ignacio Rosales de Salamanca ezredes, a spanyol honvédelem andalúziai küldöttségének megbízottja.”

A számtalan kitüntetéssel rendelkező ezredest a helyi média szerint szűk egy éve nevezték ki erre a posztra. A volt köztársasági elnökről és az ezredesről több közös fénykép is készült, melyeket az Andalúziai Királyi Lovasiskola Facebook-oldaláról már levettek.

A fotók viszont megmaradtak az örökkévalóságnak

Fotó: Facebook

Magyarországon a Fejér megyében működő Epona Spanyol Lovasiskola hosszú évek óta foglalkozik spanyol lovakkal, sőt, még spanyol edzőjük is van. Mint honlapjukon írják:

„Cégünk az évek során szerteágazó kapcsolatokra tett szert Spanyolországban és a spanyol ló világában. Tagjai vagyunk az ANCCE-nak (Spanyol Lótenyésztők Szövetsége), valamint kapcsolatban állunk minden spanyol lóhoz tartozó szervezettel, mint a Hispano-arab Szövetség vagy az Azteca”.

Megkerestük az iskolát, van-e információjuk arról, Novák Katalin miért pont a Spanyol Királyi Lovasakadémián járt, esetleg jelent-e bármit is a jövőre nézve a látogatása.

Magánúton járhatott Novák Katalin Andalúziában

„Tudomásunk szerint Novák Katalin magánemberként látogatott az iskolába, mint sok más, lovak iránt érdeklődő honfitársunk” – írta lapunk érdeklődésére Borsó Béla ügyvezető, a magyar lovassport kiemelkedő alakja.

Tény, hogy a volt köztársasági elnök szeret és tud is lovagolni. Tavaly októberben még a Tabajd melletti Bélápapuszta Lovasközpont és Fogadóban kapták le egy ló hátán, ahová rendszeresen jár lovagolni. Sőt, elnöksége idején járt már az andalúz iskolához hasonló, belga Királyi Lovas Gárdánál is 2023. november 10-én.

Kapcsolódó cikk Ki nem találja, honnan tűnt el Novák Katalin! Amilyen váratlanul felbukkant, ugyanannyira várhatóan el is tűnt a volt köztársasági elnök.

Az Epona Spanyol Lovasiskola vezetője hozzátette:

„Iskolánk valóban igen jó szakmai kapcsolatot ápol a Jerez-ben található lovasiskolával, de az intézménnyel üzleti kapcsolatban soha nem álltunk és jelenleg sem állunk.”

Ugyanakkor minden bizonnyal kevesen tudják, hogy áprilisban (nem elírás), úgynevezett patkolástechnológiai központ nyílt Budapesten. Az ünnepélyes megnyitón ott volt Vargha István ezredes, honvédelmi miniszterhelyettes, egyben a Magyar Honvédség gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály parancsnoka is, aki arról beszélt, hogy a Kincsem Parkban milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben. Például Huszár Laktanyát hoznak létre a területén, ezért odakerül az általa vezetett huszárosztály parancsnoksága, egy szállásmesteri rész, a huszárlóképzés, az Első Huszárszázad valamint a "Lovasiskola Század fogatos és spanyol lovasiskola szakasza" 2028-2029-ben.

Bár ebből nem derül ki, hogy az itt említett spanyol iskola az Epona Lovasiskolára vonatkozik-e vagy sem, arra a kérdésünkre, hogy ezek a tervek összefügghetnek-e Novák spanyolországi látogatásával, Borsó Béla ezzel kapcsolatban kijelentette:

„A kormány ilyen lehetséges szándékairól nekünk nincs tudomásunk, mi csak egy oktatási intézmény vagyunk és a klasszikus elvek és gyakorlat szerint képzünk magas szinten szakembereket. Meglepő számunkra az az információ, hogy iskolánk 2028-29-ben a Kincsem Parki Huszár Laktanyában lenne elhelyezve, erről nekünk semmilyen információnk soha nem volt”.

Az Epona Spanyol Lovasiskola vezetője azt is hozzátette, hogy „a honvédség a huszárélet hagyományainak újrateremtését tűzte ki célul, melyben annyi a szerepünk, hogy már több nálunk magasan képzett volt tanulónk csatlakozott az egységhez”.

Kapcsolódó cikk Hadházy Ákos megint talált valamit: nem fogja elhinni, mit fizetünk Novák Katalinnak Illetve hát a választópolgárok nevében és pénzéből az Országgyűlés hivatala fizeti a lemondott köztársasági elnök négy alkalmazottját.

Természetesen küldtünk kérdést a Honvédelmi Minisztériumnak is, tekinthető-e bármilyen, Novák Katalin jövőjével kapcsolatos üzenetnek az andalúziai látogatás? Azt is szerettük volna megtudni, hogy ha magánúton járt ott, akkor miért Ignacio Rosales de Salamanca ezredes, a spanyol honvédelem andalúziai küldöttségének megbízottja volt az oldalán? Arról is érdeklődtünk, hogy a Honvédelmi Minisztérium tervez-e együttműködést a közeljövőben az Andalúziai Lovasiskolával, vagy hogy a Kincsembe tervezett, fent említett spanyol lovasiskola pontosan mit takar? Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ, de amint megérkezik, természetesen frissítjük vele.

A huszárok objektuma lesz a Kincsem Park

2025-ben lesz 100 éves a Kincsem Park. A tavaly kinevezett új ügyvezető igazgató, Szotyori Nagy Ádám így beszélt egy interjúban a terveiről: „A Kincsem Park helyzete és jövője most stabil, köszönhetően a Honvédelmi Minisztériumnak, mint tulajdonosnak. Ez az egyik láb, amin állunk, a másikat pedig a versenypályán futó lovak alkotják”.

De az új ügyvezető is kitért a Huszár Laktanya terveiről, s arról, hogy az új objektum otthont fog adni a huszároknak és a tervezett 20-25 lónak.

A Honvédelmi Minisztérium jó pár éve határozott úgy, hogy szükség van egy professzionális huszáralakulatra, és alapos előkészítés után 2020. július 1-én hivatalosan hadrendbe is állította az alakulatot a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység részeként. Novák Katalin pedig még köztársasági elnöksége elején ragaszkodott ahhoz, hogy ha külföldi vendége érkezett a Várba, akkor honvédhuszárok kísérték a fekete limuzinját egészen a Sándor-palotáig.

A huszár-hagyományok felelevenítését és a magyar honvédségbe való beillesztéséről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig tavaly augusztusban kijelentette: „A huszár több, mint egy lovas katona, a huszár mi vagyunk! Az lehetetlen, hogy a huszárhagyományt csak az angol páncélosok vagy a francia ejtőernyősök őrizzék, jól teszik és köszönjük nekik, de nekünk is kell; hamarosan ismét lesz modern, nem lovasított, fontos harcfeladatot ellátó huszáregység a Magyar Honvédségben" - mondta a honvédelmi miniszter.