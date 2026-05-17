Tényleg megalázta Magyar Péter Sulyok Tamást? Olvasói kommentek

Heti válogatásunkban ismét reflektorfénybe állítjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain közzétett cikkeink alatt. Számunkra nem csak az fontos, hogy hányan olvassák el tartalmainkat, hanem az is, milyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, mit gondolnak róla, mit fűznek hozzá követőink. A válogatás célja nem szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.
Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy laptársunk, a Privátbankár.hu szemléje szerint az osztrák polgári-liberális napilap, a Die Presse tudósításában azt írta: Magyar Péter múlt szombaton, beiktatása utáni miniszterelnöki beszédében lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, amivel „botrányt keltett”, „közvetlenül megtámadta az államfőt”. A lap úgy értékelte, hogy az új miniszterelnök „a nagy nyilvánosság előtt megalázta Sulyok Tamást”.
Olvasóink értékelték ezt az észrevételt, mégpedig meglehetősen kendőzetlenül.
Tamás: „Nem Magyar Péter alázta meg. Saját magát alázta meg akkor, amikor nem mérte fel az alkalmatlanságát. A saját és felesége kapzsisága nagyobb volt mint a realitásérzéke. (”miért baj ha egy kicsit jól érezzük magunkat?„) Nem az volt a dolga, hogy jól érezze magát és most ezért érzi magát rosszul.”
Ildikó: „Az osztrák újságíró hol él?! Mi itt Magyarországon! Tudjuk, hogy semmi ellen nem emelt szót! Mindent aláírt Orbánnak! Nem értünk van! Magyar Péter jól mondta, amit mondott!”
Ferencné: „A miniszterelnök világosan fogalmazott már korábban is. Sulyok Tamásnak mennie kell. Addig menjen, amíg ezt szép csendben megteheti! Ha úgy rúgják ki, az nagyobb szégyen lesz.”
Gabriella: „Nem megalázta ha nem felszólította, van különbség a kettő közt! Különben a füle botját nem mozdította, kénytelen volt erőteljesen felszólítani!”
János: „Az államfővel így nem beszélhet senki, ezt még Burundiban is tudják az analfabéta törzslakosok, csak a magyarok részéről megengedett ez a beszéd!”
Szilvia: „Az osztrák napilap megdöbbent azon, hogy Sulyok Tamást felszólította a miniszterelnök a lemondásra és ezzel megalázta. Én meg azon vagyok megdöbbenve, hogy hosszú évek óta nincsen olyan köztársasági elnöke hazánknak, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét. Sulyok Tamás megalázta saját magát azzal, hogy beállt a hatalmat kiszolgálók sorába és döntéseivel nem a nemzet érdekeit szolgálta, csak egy szűk hatalmi réteg érdekeit.”
Géza: „Ez valóban igaz. Megalázta Sulyok Tamást, de annyira nem, mint Sulyok tette a hivatalával.”
Clement: „Sírok a röhögéstől. A Die Presse konzervatív-liberális irányultságú, polgári-konzervatív vonalat képviseli. Hagyományosan közel áll a konzervatív, üzleti és katolikus-polgári közeghez. A mostani írás kissé eltartott kisujjas jelenség egy 100 évvel előbbre járó demokráciából.(-tól) Köszönjük, hogy elmondták, de semmi több... Majd ha ott tartunk. Találkozunk 100 év múlva.”
Klára: „Nem baj, hogy bírálta a lap. Mi tudjuk, hogy nem tartotta össze a nemzetet. Már akkor sem mondott igazat, amikor cáfolta (nem tudta, amit nem hiszek el neki), a szülei és a család milyen körülmények között jutott lakáshoz”
Csilla: „Onnan talán más képet fest a történelem. Itthon sokan értjük az okokat.”
