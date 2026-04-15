Tényleg megóvta a választás eredményét a Mi Hazánk

A nap folyamán óvást jelentett be a vasárnapi országgyűlési választás eredményével kapcsolatban a Mi Hazánk Mozgalom – közölte a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában szerdán folytatott egyeztetésről távozva újságírókkal Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke.

Közölte: most választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt.

Nem vonjuk természetesen kétségbe, hogy a Tisza Párt megnyerte ezt a választást, és hogy a következő miniszterelnök Magyar Péter lesz – fogalmazott. Mint mondta, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását.