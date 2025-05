Tényleg megtették: Magyarország kilép az ICC-ből

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Orbán Viktor tavaly novemberben határozottan elutasította az ICC döntését, amelyet „felháborítóan pimasz” és „cinikus döntésnek” nevezett. A magyar miniszterelnök szerint a bíróság politikai célból avatkozott be egy folyamatban lévő konfliktusba. A bejelentés után Orbán hivatalos látogatásra hívta az izraeli kormányfőt.

A kormány április 3-án jelentette be, hogy kezdeményezi a kilépést a római statútum alapján működő ICC-ből.

