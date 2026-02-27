Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Az átlagember nem igazán szokott elmerülni abban, miért kerül ennyibe vagy annyiba a benzin és a gázolaj. Mit érdekli őt, hogy az üzemanyagok hogyan és honnan kerülnek a kutakhoz! Arról, hogy azok milyen típusúak, brentiek vagy uráliak, esetleg már hallott, tán még arról is van fogalma, hogy létezik palaolaj – jó messze tőlünk, Amerikában. Meglehet, még azzal is tisztában van, hogy az autókba tankolandó üzemanyagot előtte finomítani kell, amit a magyarok számára a Mol végez el. Ki ne ismerné Százhalombattát, de Pozsonyról is sokat hallani. S aki az utóbbi hetekben, hónapokban olvasta a híreket, már azt is tudja, hogy a Mol finomítóiba csővezetékeken juthat el az olaj, méghozzá kettőn, a Barátságon és az Adrián.

S ha már eddig eljutott az átlagmagyar, akkor azt is tudja, hogy per pillanat baj van a Barátság kőolajvezetékkel. Amelyen Oroszországból Ukrajnán át jön a Mol finomítóiba a nafta. Baj van, mert e vezetéket dróntámadások érték. Az ukránok azt állítják, hogy január végén az oroszok, az oroszok meg azt, hogy e héten az ukránok okoztak kárt. A lényeg, hogy a támadások miatt ellehetetlenült az olajszállítás.

Hogy mikor indul újra, az e sorok megjelenésekor még kérdéses. Az Orbán-kormány azt gyanítja, hogy az ukránoknak már végezniük kellett volna a helyreállítással, Zelenszkijék viszont azt mondják, több idő kell ehhez, de mindent megtesznek, hogy mielőbb megindulhasson az olaj a Barátságon Magyarország (és Szlovákia) felé.

Kapcsolódó cikk Mégsem indul újra egyhamar a Barátság vezeték – Zelenszkij Putyinhoz küldi a magyar kormányt Nem tudják gyorsan kijavítani a vezetéket.

Mindez az átlagmagyart hidegen hagyja. Őt csak és kizárólag az érdekli, hogy mennyiért tankolhatja meg az autóját. Értelemszerűen minél olcsóbban.

A holtankoljak.hu szerint pénteken a 95-ös benzin átlagára literenként 565, a gázolajé 586 forint volt. Orbán Viktor Facebook-posztja szerint azonban, ha nem indul meg a szállítás a Barátság vezetéken, akkor 1000 forintot kell majd fizetni. Vagyis 76, illetve 71 százalékkal többet, mint most! A kormányfő arra alapozza vészjósló előrejelzését, hogy az orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú, de van az a különbség 20 is Gulyás Gergely csütörtöki, kormányinfós kijelentése szerint. Ráadásul a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint további drágító tényező, hogy egyrészt orosz alapanyag híján a Molnak finomított olajat kellene vennie, másrészt az uráli olaj hiánya a közép-európai piacon kínálatszűkét idéz elő.

Csakhogy a helyzet az, hogy a két olajfajta ára közötti különbség nem befolyásolja a hazai üzemanyagárakat. Az ugyanis a Mol nyeresége, aminek a 95 százalékát a kormány – köszöni szépen és – elvonja. Abból finanszírozza az egyik legnagyobb vívmányát, a 2013-től ketyegő rezsicsökkentést – ahogy azt Gulyás is plasztikusan levezette csütörtökön.

Vagyis, ha leáll a Barátság kőolajvezeték, akkor 1000 forint lesz a benzinár és – ezt már én teszem hozzá – lőttek a rezsicsökkentésnek!

Józan ésszel ki akarná ezt?

Már ha tényleg áll az 1000 forintos benzináras kormányzati gondolatmenet. Szakértők ezt vitatják. Szerintük csak néhány százalékos áremelkedést idézne elő egyrészt a szűkebb olajkínálat (ami benzinhiányt okozhatna), másrészt az, ha vezeték híján a tengeren érkező olajat kellene megvásárolni, a horvátoktól, azt az Adria-vezetéken eljuttatni a Mol finomítóiba, amelyek ezt a fajta naftát csak nagyobb költséggel tudnák finomítani, mint a Barátságon érkező urálit.

Mindezek maximum literenként 40 forinttal dobhatnák meg a hazai üzemanyagárakat! Ez sem kevés, mintegy 7 százalék, de egy nagyságrenddel kisebb, mint amit a kormány prognosztizál.

És ne feledjük: az orosz olajat finomítva is Magyarországon az egyik legdrágább a benzin és a gázolaj. Pont csaknem egy hete tette közzé az Mfor Üzemanyagár-figyelő, hogy a közép- és kelet-európai régióban már Ausztriában is olcsóbban lehetett tankolni, mint nálunk, csak és kizárólag Romániában voltak magasabbak az árak.

Kapcsolódó cikk Ennyit az olcsó orosz olajról – Ausztriában kevesebbért lehet tankolni Itt a legfrissebb Mfor Üzemanyagár-figyelő.

Nem csoda: az üzemanyagárak csaknem fele adó, jövedéki és általános forgalmi (áfa). Míg azonban a minden EU-s tagországban kötelező jövedéki adó hazai mértéke nem vészes, a 27 százalékos áfa uniós szinten kiugróan magas.

Ez utóbbi azonban a rezsicsökkentés mellett a másik szent tehene a kormánynak, amelyet nem enged „levágni”. Az így kieső költségvetési bevételt ugyanis olyan forrásokból kellene pótolnia, ami a lakosság számára aligha lenne kedvező, más szóval, népszerű.

Így hát marad az 1000 forintos benzinárral való riogatás.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)