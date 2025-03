Tényleg rekordvastagon fogott Kövér László tolla – erre korábban nem volt példa

A Népszava cikke szerint az összesen 82 millió forintos büntetéssel több csúcsot is megdöntött a házelnök. A portál kiemelte, a házelnök eddigi rekordja az volt, amikor az előző ciklusban több mint 42 millió forintra büntetett 38 ellenzéki képviselőt, amiért sípolással és az elnöki pulpitus elfoglalásával próbálták megakadályozni „rabszolgatörvény” elfogadását. A harmadik helyezett bírságot a Jobbik-frakció kapta még 2013-ban, a 18 millió forint az új földtörvény szavazása közbeni „rendzavarásért” járt.

A házelnök kitiltotta a Momentumot a parlamentből, jókora pénzbüntetéseket is kiosztott a Pride betiltása ellen rendhagyó és rendbontó módon tiltakozóknak.

Ahogy arról pénteki cikkünkben is írtunk, összesen 82 millió forintra büntette a fideszes házelnök a Pride betiltása ellen tiltakozó ellenzéki képviselőket, és ki is tiltotta őket a parlamentből. A büntetések megoszlása a következő volt:

A házelnök több éves összehasonlításhoz képest is szigorúan büntetett.

