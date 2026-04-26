Tényleg sokan retteghetnek az Európai Ügyészségtől?

Sokan örülnek, de vélhetően sokan aggódnak is amiatt, hogy Magyar Péter az országgyűlési választáson aratott elsöprő tiszás győzelem után, már leendő miniszterelnökként is megerősítette a nemzetközi sajtótájékoztatóján: Magyarország azonnal csatlakozik majd az Európai Ügyészséghez. Ezzel egy régi vágyát teljesítik a korábbi ellenzéknek és Hadházy Ákos országgyűlési képviselőnek, hiszen még 2019-ben 680 ezer aláírás gyűlt össze azért, hogy Magyarország is csatlakozzon az uniós támogatások felhasználása felett is őrködő szervezethez. A 680 ezer aláírásból 130 ezret az MSZP és a Momentum aktivistái gyűjtöttek.

Hadházy Ákos régi vágya teljesülhet

Az április 12-én megbukott Orbán-kormány viszont már 2018-ban egyértelművé tette, hogy nem támogatja Magyarország csatlakozását, mert egyfajta szuverenitási kérdésnek tekintette az ügyet. Szerintük az Európai Ügyészség szembemegy a nemzetállamokkal.

Magyarország nem látja hatékonynak az Európai Ügyészség létrehozását, figyelemmel arra, hogy jelenleg is vannak olyan intézmények, mint például az uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eurojust), vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), amelyek jelenleg is eljárnak az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel szemben. Egy új intézmény létrehozatala óhatatlanul e két jól működő szervezet meggyengítésével járna

- fogalmazott Trócsányi László akkori igazságügyi miniszter Brüsszelben 2018-ban.

Hozzátette: az Európai Ügyészség, mint önálló intézmény létrehozatala Magyarország esetében az alaptörvénnyel való összhang kérdését is felveti, miután az abban rögzítettek szerint a magyar ügyészség az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Hadházy Ákos viszont az aláírásgyűjtés alatt is azzal érvelt, hogy szerinte a kormány igazából azért nem csatlakozik az uniós szervezethez, mert azzal elveszítené a védettségét a korrupciós ügyekben.

Kapcsolódó cikk Fontos bejelentést tett az Európai Ügyészség Magyarországgal kapcsolatban Már 22 állammal van tapasztalatuk.

Hivatalosan működését 2021. június 1-jén kezdte meg az Európai Ügyészség, feladata az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a pénzügyi csalások, a korrupció és a határokon átnyúló áfacsalások felderítése. A Portfolio cikke szerint egy kisebb ország GDP-jének felel meg az a teljes vagyon, amelyek ügyében 2025-ben nyomozott a szervezet, miközben az aktív eljárások száma egy év alatt 35 százalékkal emelkedett. Bár egyre több országhatárokon átívelő áfa- és vámcsalási hálózatot tár fel, a ténylegesen visszaszerzett pénzek aránya továbbra is rendkívül elmarad a feltételezett károk mértékétől.

Ez szerintem valódi fontos lépés lenne, de leginkább az újabb esetek megfékezésére. Ugyanis az ügyészség elvileg csak a csatlakozáskor folyamatban levő vagy utána elkövetett bűncsekekményeket vizsgálhatja. Persze vannak még fideszes projektek, ahol legalább a fenntartási időszak még él, és így felfogható úgy, hogy az elkövetés még tart, de akkor is leginkább az újabb bűncselekményektől való elrettentésre lesz jó. Másrészt a kapacitásuk sem nagy sajnos

- mondta lapunknak Hadházy Ákos parlamenti képviselő, aki visszavonul a politikától.

Visszamenőleges hatáskör

Ugyanakkor az Európai Ügyészség közlése szerint visszamenőleges hatásköre is lehet a szervezetnek. Laura Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze szerint amikor például Lengyelország úgy döntött, hogy csatlakozik hozzájuk, az Európai Bizottságnak küldött kérelmében az szerepelt, hogy az EPPO hatásköre működésének 2021-es kezdetétől legyen érvényes. Tehát ez egyfajta visszamenőleges hatáskör.

Svédország viszont azt kérte, hogy az ügyészségi hatáskör attól a pillanattól kezdődjön, amikor csatlakoznak, tehát azokat a bűncselekményeket vizsgálja az ügyészség, amelyeket a csatlakozás pillanata után követtek el. Ez tehát különböző helyzet, meglátjuk Magyarország melyiket választja, mondta Laura Kövesi a héten.

Fontos szimbólum. Csökkenne a bűnüldözési vakfoltok száma

- mondta lapunknak a magyar csatlakozással kapcsolatban Ligeti Miklós jogász, a Transparency International Magyarország korrupcióellenes civil szervezet jogi igazgatója.

Hónapokig tartó folyamat lehet, amíg Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, de Magyar Péter többször is hangsúlyozta: a mihamarabbi belépés nemcsak része leendő kormánya első száz napos programjának, hanem annak közjogi gerincét adja, a jogállamiság helyreállításának szimbóluma és a befagyasztott uniós források felszabadításának feltétele.