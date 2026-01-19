2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Hadházy Ákos Orbán Viktor

Tényleg túlmunkában aprítják a tűzoltók a tűzifát, de kifizetik őket érte

mfor.hu

Munkaidőn kívül foglalkoznak ezzel.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a napokban többször foglalkozott az Orbán Viktor által beígért szociális tűzifaosztással, amelynek keretében állítása szerint a tűzoltókat szabadnapjukon rendelték be fát aprítani fizettség nélkül. A hvg.hu kérdésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válaszában elárulta, ez nem egészen így történt.

A cikkből kiderült, az OKF szerint a tűzoltók 24/48 órás munkarendben szolgálnak – reggel fél 7-től másnap reggel fél 7-ig –, ezt két pihenőnap követi. A tüzelő darabolásában a második pihenőnapjukat töltő hivatásosok vehetnek részt – ha vállalták a túlmunkát. A feladatban szintén részt vevő önkéntes tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek tagjai önként jelentkeztek a feladatra – írták.

Kapnak díjazást a tűzoltók
Kapnak díjazást a tűzoltók
Fotó: Depositphotos

A hivatalos válasz szerint ilyen típusú munkát azok végezhetnek, akik megfelelő szaktudással, jelen esetben motoros láncfűrész kisgépkezelői végzettséggel rendelkeznek. A feladatban részt vevő tűzoltók mindegyikre rendelkezik ilyen végzettséggel, illetve külön munkavédelmi oktatásban is részesültek. Mint írták,

a munkavégzés 8 és 16 óra között történik, a fák darabolásában részt vevők számára meleg ételt, meleg védőitalt és melegedőhelyet biztosítanak. A hivatásosok emiatti túlszolgálatát a katasztrófavédelem a jogszabályoknak megfelelően ellentételezi.

A portál hozzátette, az OKF válasza arra viszont nem tért ki, hogy az önkéntes tűzoltók és mentők is részesültek-e ellentételezésben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már Szijjártó is érzi a súlyát: „egyszerűen megállíthatatlannak” nevezte őket

Már Szijjártó Péter is érzi a súlyát: „egyszerűen megállíthatatlannak” nevezte őket

A tárcavezető egy hétfői gyátásindító ünnepségen ragadtatta el magát. 

Nagy dobás – Botka Lászlónak új jelöltje van

Nagy dobás – Botka Lászlónak új jelöltje van

Nem hétköznapi bejegyzéssel jelentkezett a szegedi polgármester közöségi oldalán.

Orosz zászló, háttérben a Kreml

“Egy mindenre elszánt diktátor, aki habozás nélkül felrobbantaná a fél világot” – olvasóink Oroszország legyőzhetőségéről értekeztek

Nyerhető a háború Ukrajna számára? Legyőzhető Oroszország? Erről értekeztek olvasóink a héten a kommentszekcióban, mi pedig ebből választottunk egy érdekes párbeszédet. 

Donald Trump meghívta Orbán Viktort a béketanácsba

Donald Trump meghívta Orbán Viktort a béketanácsba

A Gázai béketanácsban kap majd valamilyen szerepet a magyar miniszterelnök. Szijjártó Péter békepártinak nevezte Donald Trumpot.

Egy borsodi községben lehetnek ma a legnagyobb izgalmak az országban

Polgármestert és helyi képviselőket választanak ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsóvadászon.

Tényleg el fog fogyni a magyar lakosság? Aggasztó adatsorra bukkantunk – A hét ábrája

Tényleg el fog fogyni a magyar lakosság? Aggasztó adatsorra bukkantunk – A hét ábrája

Veszélyes irányt mutat az ENSZ előrejelzése.

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul az országgyűlési választáson

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul az országgyűlési választáson

Az LMP sem indul az idei választásokon.

Magyar Péter és Kapitány István

Itt van Magyar Péter előre beígért nagy bejelentése

A Shell korábbi alelnökét, Kapitány Istvánt igazolta le a Tisza Párt a gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős posztra.   

Jön a támogatás a külterületi utak fejlesztésére

Jön a támogatás a külterületi utak fejlesztésére

A külterületek jó megközelíthetősége kulcskérdés a vidéki vállalkozások és a helyi közösségek számára, amelynek megteremtését az Agrárminisztérium is kiemelten támogatja.

Szijjártó Péter megszavaztatja a szurkolókkal, mi legyen a Honvéd új neve

Szijjártó Péter megszavaztatja a szurkolókkal, mi legyen a Honvéd új neve

Online szavazást írnak ki a Budapest Honvéd nevéről.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168