Tényleg túlmunkában aprítják a tűzoltók a tűzifát, de kifizetik őket érte

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a napokban többször foglalkozott az Orbán Viktor által beígért szociális tűzifaosztással, amelynek keretében állítása szerint a tűzoltókat szabadnapjukon rendelték be fát aprítani fizettség nélkül. A hvg.hu kérdésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válaszában elárulta, ez nem egészen így történt.

A cikkből kiderült, az OKF szerint a tűzoltók 24/48 órás munkarendben szolgálnak – reggel fél 7-től másnap reggel fél 7-ig –, ezt két pihenőnap követi. A tüzelő darabolásában a második pihenőnapjukat töltő hivatásosok vehetnek részt – ha vállalták a túlmunkát. A feladatban szintén részt vevő önkéntes tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek tagjai önként jelentkeztek a feladatra – írták.

Kapnak díjazást a tűzoltók

Fotó: Depositphotos

A hivatalos válasz szerint ilyen típusú munkát azok végezhetnek, akik megfelelő szaktudással, jelen esetben motoros láncfűrész kisgépkezelői végzettséggel rendelkeznek. A feladatban részt vevő tűzoltók mindegyikre rendelkezik ilyen végzettséggel, illetve külön munkavédelmi oktatásban is részesültek. Mint írták,

a munkavégzés 8 és 16 óra között történik, a fák darabolásában részt vevők számára meleg ételt, meleg védőitalt és melegedőhelyet biztosítanak. A hivatásosok emiatti túlszolgálatát a katasztrófavédelem a jogszabályoknak megfelelően ellentételezi.

A portál hozzátette, az OKF válasza arra viszont nem tért ki, hogy az önkéntes tűzoltók és mentők is részesültek-e ellentételezésben.