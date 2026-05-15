Tényleg veszélyes lehet a védett üzemanyagár?

Közgazdászok arra kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy szüntesse meg az üzemanyagok védett árát, mert az azt az illúziót kelti, hogy a kormány meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál, ezzel azonban szerintük súlyosabb gazdasági problémát idéz elő.

Az Index által szemlézett nyílt levél aláírói szerint ráadásul a védett ár a leggazdagabbaknak kedvez, mert a lakosság leggazdagabb tíz százaléka mintegy tízszer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek 10 százaléka, így előbbiek tízszer akkora támogatást kapnak, mint az utóbbiak. Ehelyett szerintük egy szociális támogatási rendszerre lenne szükség.

A közgazdászok szerint az iráni háború eszkalációja, kiújulása, akár hordónkénti 200 dolláros olajárat is eredményezhet. A védett árral az aláírók szerint az a legnagyobb probléma, hogy egy ilyen időszakban az üzemanyag-fogyasztás növelésére ösztönöz, amikor azt csökkenteni kellene. Tartanak attól, hogy megismétlődhetnek a 4 évvel ezelőtti jelenetek, amikor sorbanállás, és üzemanyaghiány lépett fel országszerte.

A levél aláírói között szerepelt

Csanádi Mária,

Mellár Tamás és

Inotai András, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktorai,

valamint

Berezvai Zsombor,

Köves Alexandra és

Pogátsa Zoltán egyetemi docensek.

Aláírta továbbá