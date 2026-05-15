Tényleg veszélyes lehet a védett üzemanyagár?

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter is ráerősített az üzemanyagok védettáras intézkedésére. Tévesen?

Közgazdászok arra kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy szüntesse meg az üzemanyagok védett árát, mert az azt az illúziót kelti, hogy a kormány meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál, ezzel azonban szerintük súlyosabb gazdasági problémát idéz elő.

Az Index által szemlézett nyílt levél aláírói szerint ráadásul a védett ár a leggazdagabbaknak kedvez, mert a lakosság leggazdagabb tíz százaléka mintegy tízszer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek 10 százaléka, így előbbiek tízszer akkora támogatást kapnak, mint az utóbbiak. Ehelyett szerintük egy szociális támogatási rendszerre lenne szükség. 

A közgazdászok szerint az iráni háború eszkalációja, kiújulása, akár hordónkénti 200 dolláros olajárat is eredményezhet. A védett árral az aláírók szerint az a legnagyobb probléma, hogy egy ilyen időszakban az üzemanyag-fogyasztás növelésére ösztönöz, amikor azt csökkenteni kellene. Tartanak attól, hogy megismétlődhetnek a 4 évvel ezelőtti jelenetek, amikor sorbanállás, és üzemanyaghiány lépett fel országszerte.

A levél aláírói között szerepelt

  • Csanádi Mária,
  • Mellár Tamás és
  • Inotai András, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktorai,

valamint

  • Berezvai Zsombor,
  • Köves Alexandra és
  • Pogátsa Zoltán egyetemi docensek.

Aláírta továbbá 

  • Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke,
  • Éltető Andrea,
  • Halm Tamás,
  • Kiss Veronika,
  • Vékony András és
  •  Tömpe István volt MÁV-elnök is.

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított” a hazai üzemanyag. 

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Szavazzon! Ki legyen a köztársasági elnök Sulyok Tamás helyett?

Több név is felmerült az alternatívák közt.

Történelmi fotó a Tisza-kormány első kormányüléséről

