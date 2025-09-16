Terézváros sajátos módon államkötvénnyel spórol az önkormányzatnak

„Az állam helyett Terézváros működését finanszírozzuk, azaz nem adjuk át a kerület pénzét az államnak, hanem kötvényt vásárolunk belőle, amit a terézvárosiak javára kamatoztatunk. Nem is dönthettünk másként a mai rendkívüli ülésünkön, hiszen képviselőtársaimmal Terézváros fejlesztésére, és nem az állami feladatok finanszírozására esküdtünk fel, az mások dolga lenne” – közölte Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere a Facebookon, amit a 444 szúrt ki.

A keddi rendkívüli ülés előzménye, hogy kormány úgy döntött, az önkormányzatok pénzével próbálja betömködni az államháztartásban tátongó lyukat, vagy inkább űrt. Azt találták ki és foglalták jogszabályba, hogy október 1. után az önkormányzatoknak a költségvetési kiadási összegük 5 százalékát meghaladó pénzeszközeiket banki számláik helyett az államkincstárnál kell elhelyezni – ismerteti a polgármester.

Soproni Tamás terézvárosi polgármester rámutat a megoldásokra

Fotó: Facebook/Soproni Tamás

Évi 1 milliárd forint a tét

„A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy saját számláinkon összességében közel 1 milliárd forint maradhat, a további szabad pénzeszközt a Magyar Államkincstárnál vezetett ún. »többletnyilvántartó« számlára kell utalnunk” – érvel Soproni Tamás.

„Ez a rengeteg kormányzati elvonás, szolidaritási adó után újabb veszteség lenne, mert a kincstárnál állomásozó önkormányzati pénzek semmilyen módon nem kamatoznak. Nekünk ez átlagosan évi 1 milliárd forint bevételkiesést jelentene kapásból. A másik baj az, hogy nem a mi számlánkon állna a pénz, arra meg már láttunk példát, hogyan eistandol a kormány magán vagy önkormányzati vagyont akár egy éjszakai jogszabálymódosítással.

A kormányzati lépés egyértelműen azt szolgálja, hogy rövid távú célokért ideig-óráig leplezze az állami költségvetés hatalmas hiányát az önkormányzatok pénzével. Mi ma úgy döntöttünk, hogy a terézvárosiak kárára ehhez nem asszisztálunk, és az egyetlen kibúvót kihasználva 3,5 milliárd forintból államkötvényt vásárolva nem adjuk a pénzünket. Így legalább valamennyi kamathoz hozzájutunk, és biztonságban tudhatjuk mindazt, amit felelős gazdálkodással ez a kerület eddig elért” – zárja sorait a terézvárosi polgármester.