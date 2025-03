Terjednek a kormányellenes tüntetések, egy nagy vidéki város hídját is elfoglalták a demonstrálók

Az ellenzéki képviselő ezt a keddi – a gyülekezési törvény módosítása elleni budapesti —tüntetés végén jelentette be.

Miután Takács Anett felolvasta Petőfi Sándor Márciusi ifjak című versét, a tömeg közösen elénekelte a magyar himnuszt és megindult előbb a Victor Hugo utcába a szegedi Fidesz-irodához, majd a Belvárosi hídra, amit sikeresen el is foglalt. A hídfoglalás békés volt, este hét óra körül ért véget.

Szegedre is átterjedtek a megmozdulások Fotó: Facebook/szeged.hu

