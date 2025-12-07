1p

Közélet A hét ábrája Fizetések Keresetek

Térképen a félelmetes magyarországi bérszakadék – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Nagyon komoly különbségek vannak az országban.

2025 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkereset 475 100 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) cikkünk írásakor legfrissebb fizetési adatai szerint. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó átlagkereset 10,0, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit. Ezeknek a számoknak akár örülhetnénk is, azonban ha területi adatokra bontva szemléljük a fizetések alakulását, egyből kirajzolódik, hogy óriásiak a bérkülönbségek hazánkban.

Ahogy az a III. negyedévi, a KSH által közzétett régiós lista alapján összeállított térképünkön is látszik, Budapest messze kiemelkedik a mezőnyből: a leggyengébb átlagbérrel rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez képest a fővárosban a bruttó fizetések átlagosan 320 ezer forinttal magasabbak. Ez a hét ábrája:

 

