Teszteli a magyar kormány a Google tiltását – és találtak is egy kiskaput?

Elméletileg már nem futhatnának politikai hirdetések a Google rendszerében – és ez különösen rosszul érinti a magyar kormánypártokat, amelyek hatalmas összegeket költöttek el korábban ilyen hirdetésekre.

Kapcsolódó cikk A Fidesz utoljára megnyomta az online költési gombot a Facebookon Mielőtt bezárul e lehetőség a hirdetései előtt.

A tiltás ellenére azonban a Political Capital keddi bejegyzése szerint továbbra is ott vannak a hirdetések, csak éppen más kategóriákba sorolva – miközben a hirdető nem más volt, mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja.

Ebből a Political Capital két következtetést vont le:

1. a Google – remélhetőleg csak egyelőre – nem képes ténylegesen kiszűrni a politikai hirdetéseket; 2. a kormányoldal már az első napon teszteli, hogyan tudja kijátszani a Google-t. Egyelőre sikeresen.

