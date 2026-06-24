5p
Közélet Alkotmánybíróság parlament Tisza Párt Magyar Péter Polt Péter Sulyok Tamás

Tetszik a népnek, amit Magyar Péter csinál, de az alkotmányozás már nem annyira

mfor.hu

A vagyonvisszaszerzés jöhet, Sulyok Tamás viszont kicsit kevésbé mehet. Friss közvélemény-kutatás a hétfőn bejelentett intézkedésekről.

A hétfőn bejelentett alkotmánymódosítások egyes elemeiről, az intézményi változások üteméről és hazánk alkotmányos kereteinek megítéléséről kérdezte az Europion válaszadóit legutóbbi gyorsfelmérésében.

A főbb megállapítások:

  • A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban van a leginkább egyetértés, Sulyok Tamás lemondatása és a képviselői mandátumok korlátozása valamivel megosztóbb.
  • A relatív többség szerint megfelelő ütemben haladnak az intézményi átalakítások, bár az áprilisban még a Fideszre szavazók többsége a Tisza bosszúhadjáratának tekinti a folyamatot.
  • A többség szerint alkotmányos változtatásokra szükség van, de új alkotmányozási folyamatra és új alkotmányra nem feltétlenül.

A teljes népességre vonatkozó eredmények szerint Magyar Péter miniszterelnök öt alkotmánymódosítási javaslatát három az abszolút többség támogatja, az „inkább” vagy „teljes mértékben támogatom” válaszok aránya meghaladja az 50 százalékot. A legnagyobb támogatásnak a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása örvend: a teljes népesség 58 százaléka támogatja, ebből 38 százalék teljes mértékben. Szintén abszolút többségi támogatással rendelkezik a 70 év feletti alkotmánybírák (Polt Pétert beleértve) nyugdíjazása (51 százalék), de Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetése (48 százalék) és az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben való korlátozásának támogatása (49 százalék) is alig maradnak el ezektől. Az OBH és a Kúria elnökének visszahívhatóvá tételét valamennyivel kevesebben, 43-nyian támogatják, itt a bizonytalanok a többi elemhez viszonyított magas aránya (38 százalék) az, ami árnyalja az összképet.

Korántsam meglepő módon az alkotmánymódosítás elemeinek támogatása erősen pártfüggő. A Tisza-szavazók körében mind az öt javaslat esetében 60 százalék feletti az inkább vagy teljes mértékben támogatók aránya (a Vagyonvisszaszerzési Hivatal esetében 80 százalékot is meghaladja), a Fidesz-szavazók körében ugyanez mindössze 10–16 százalék között mozog (kivétel ez alól szintén a Vagyonvisszaszerzési Hivatal, ez a fideszes szavazók körében is 26 százalékos támogatottságnak örvend). A Mi Hazánk szavazóinak véleménye vegyes képet mutat: a Hivatal felállítását relatív többségük (47 százalék) támogatja, az államfői megbízatás megszüntetését viszont csupán 22 százalék, a képviselői mandátumok korlátozását pedig 27 százalék. A legmegosztóbb kérdésnek Sulyok Tamás eltávolítása bizonyult, ezt a Tisza-szavazók 78 százaléka támogatja a Fidesz-szavazók 13 százalékával szemben. Ennek a kérdésnek és a képviselői mandátumok korlátozásának a legmagasabb az elutasítottsága is (21-22 százalék).

Demográfiai bontásban a legfiatalabb korcsoport (16–29 évesek) szisztematikusan nagyobb arányban támogatja mind az öt javaslatot, míg az 50 év felettiek megosztottabbak. Az iskolázottság is erősen vízválasztó: a diplomások körében minden javaslat esetén 20-30 százalékponttal magasabb a támogatottság mértéke, mint az érettségivel nem rendelkezők körében.

Megfelelő ütemben?

A felmérésben azt is megkérdeztük, hogyan ítélik meg a válaszadók az intézményekre és azok vezetőire vonatkozó változtatások tempóját. A teljes népesség relatív többsége szerint a változások „megfelelő ütemben haladnak” (44 százalék) de kritika mindkét irányból érkezik: 16 százalék szerint gyorsabb folyamatra lenne szükség, 18 százalék szerint pedig épp, hogy túl gyors, nem eléggé átgondolt a folyamat, több egyeztetés kéne. 22 százalék pedig egyenesen a Tisza bosszúhadjáratának részének tekinti a folyamatot, szerintük semmi szükség nem lenne ezekre.  

Az összkép itt is erősen pártszimpátia-függő: a Tisza-szavazók 70 százaléka megfelelőnek tartja az ütemet, 11 százalékuk szerint még túl lassú is, míg a Fidesz-szavazók 57 százaléka az egész folyamatot bosszúhadjáratnak minősíti. Figyelemre méltó azonban, hogy minden tizedik Tisza-szavazó (11 százalék) szintén kifejez egy fajta aggodalmat és a “bár szükséges, de túl gyors” állásponttal tud a leginkább azonosulni. A Mi Hazánk szavazóinak 27 százaléka tartja a folyamatot bosszúhadjáratnak, és 31 százalék tartja túl gyorsnak.

Életkori és iskolázottsági bontásban a “bosszúhadjárat” narratívával való azonosulás mértékében vannak a leglátványosabb különbségek. Míg a 30 év alattiak csak 11 százaléka azonosul ezzel az állásponttal, 60 év felett 31 százalék ez az arány. Hasonlóképpen: míg a diplomások körében szintén csak 11 százalék kiált bosszúhadjáratot, az érettségivel nem rendelkezők körében 29 százalék.

Változtatások, de új alkotmányozás nélkül

A felmérés harmadik részében hazánk alkotmányos kereteiről is megkérdeztük a válaszadókat. A teljes népesség relatív többsége (47 százaléka) úgy véli, hogy “a jelenlegi alkotmány számos változtatásra szorul, de ezen változtatásokon túl nincs szükség új alkotmányra„. Ebben a “középutas” álláspontban viszonylagos egyetértes uralkodik a politikai táborok között: a Tisza-szavazók 41 százaléka, a Fidesz-szavazók 45 százaléka és Mi Hazánk-szavazó 63 százaléka tud ezzel azonosulni.

A teljes népesség 34 százaléka azonban támogatna egy teljesen új alkotmányozási folyamatot és alkotmányt, míg 19 százalék szerint a jelenlegi alkotmány megfelelő, nincs szükség változtatásokra sem. Ez utóbbi állásponot elsősorban az idősebbek (60+: 24 százalék), az érettségi nem rendelkezők (24 százalék) és a Fidesz-szavazók (47 százalék) képviselik. Ezzel szemben a Tisza-szavazók 55 százaléka új alkotmányozást szeretne, és nem elhanyagolható a Mi Hazánk szavazóinak (25 százalék), valamint a pártnélküliek hasonló irányú véleménye sem (30 százalék).

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megpecsételődik Balásy Gyula cégeinek sorsa? Megszólalt a minisztérium

Megpecsételődik Balásy Gyula cégeinek sorsa? Megszólalt a minisztérium

Felmondják a keretszerződéseket.

Nem lassít Ruff Bálint: rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten, fontos szavazásokkal

Nem lassít Ruff Bálint: rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten, fontos szavazásokkal

Gyorsan akarnak szavazni fontos törvényekről.

Évtizedes adósságot teljesített Magyar Péter

Évtizedes adósságot teljesített Magyar Péter

Persze még meg is kell szavazni a javaslatot.

„Az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb” – visszavágott a bukott államtitkár

„Az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb” – visszavágott a bukott államtitkár

Háta mögött rúgták ki a szaklap éléről a volt kommunikációs államtitkárt. 

Rég törtek ennyire borsot az RTL és a TV2 orra alá

Beköszöntött a kánikula a nézettségi adatokban.

Hat embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében

Hat embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében

Bús Balázst is gyanúsítottként hallgatták ki. 

Csorognak vissza a Nemzeti Kulturális Alapból kiutalt támogatások

Csorognak vissza a Nemzeti Kulturális Alapból kiutalt támogatások

Százmilliókat küldenek vissza. 

Eldőlt: nem jár élethosszig tartó juttatás Sulyoknak, Schmitt Pálnak és Novák Katalinnak

Eldőlt: nem jár élethosszig tartó juttatás Sulyok Tamásnak, Schmitt Pálnak és Novák Katalinnak

Nem kapnak többmilliós fizetést és a térítésmentes egészségügyi ellátást sem.  

Egész évben erőforrás a cégek számára a diákmunkás

Egész évben erőforrás a cégek számára a diákmunkás

Idén 4,6 százalékkal nőtt az órabér.

Elmozdítása után is nyögheti Sulyok Tamás a Magyar-kormány intézkedéseit?

Elmozdítása után is nyögheti Sulyok Tamás a Magyar-kormány intézkedéseit? – Frissítve

Kénytelen lehet lemondani a későbbi kiváltságairól is Sulyok Tamás, ha megvalósul, amit a kormányfő tervez.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG