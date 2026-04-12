Véget ért az Orbán-rendszer – percről percre a választásról

Véget ért az Orbán-rendszer – percről percre a választásról

Élő közvetítésünkben számoltunk be a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

The Guardian: Orbán Viktor elismerte vereségét a 16 évnyi hatalom utáni magyar választáson

Egy rövid beszédben Orbán azt mondta, hogy a választási eredmény „fájdalmas számunkra, de egyértelmű” – írja a brit lap. 

A The Guardian akkora figyelmet szentelt a magyar parlamenti választásoknak, hogy élőben tudósított. 

„Az ellenzékből fogjuk szolgálni a hazánkat és a magyar nemzetet” – mondta Orbán a rövid sajtótájékoztatón, amelyet a Bálnában tartottak, a fidesz eredményváró helyszínén.

Azt is mondta, hogy a Fidesz élén eltöltött több mint 30 év alatt „megtapasztaltunk nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket”, de ragaszkodik hozzá, hogy „soha, soha, soha nem adja fel”.

A tudósítás szerint miután elmondta beszédét, Orbán vállat von valakinek az első sorban, mintha azt kérdezné: „mi mást tehettem volna?” Legyőzöttnek tűnik – teszi hozzá a brit lap. 

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

A Tisza Párt elnöke a voksok 63 százalékát szerezte meg Budapest 03. számú egyéni választókerületében a majdnem végleges adatok szerint. Steiner Attila (Fidesz-KDNP) mindössze 30 százalékot kapott.

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

„Elkékült” Magyarország választási térképe. 

Balatincz Péter

Veszprém vármegyében is tarolt a Tisza

Nagyon úgy tűnik, hogy mind a 4 egyéni választókerület az ellenzéki párté lesz.

Békés és Csongrád-Csanád valamennyi választókörzetében a Tisza győzött

Békés és Csongrád-Csanád valamennyi választókörzetében a Tisza győzött

Nagyot fordult a világ négy év alatt ezekben a vármegyékben is.

Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

Elhagyja a politikát.

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Bács-Kiskun vármegye mind a 6 országos egyéni választókerületében vezet a Tisza jelöltje, 70 százalék feletti feldolgozottság mellett. Négy éve itt tarolt a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor: A kormányzás felelősségét nem nekünk adták

A leköszönő miniszterelnök szerint a választás eredménye egyértelmű.

Németh Balázsnak sem jött be, amit jósolt

Simán nyert ellenfele.

Már kétharmados győzelemre áll a Tisza

Már kétharmados győzelemre áll a Tisza

45,71 százalékos feldolgozottságnál.

A 16. kerületet is behúzza a Tisza, a DK a 2 százaléktól is messze

Szabó Alexandra győzelme is kimondható.

